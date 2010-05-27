Заповідник Раєвських на Кіровоградщині побудують за три роки

Кіровоградська обласна рада внесла зміни до Програми створення та розвитку історико-архітектурного заповідника родини Раєвських на території Олександрівського району, згідно з якими загальний прогнозований обсяг коштів на фінансування заходів встановлено в сумі 23,1 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, програму передбачено реалізувати до 2013 року.

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету (1,370 млн. грн.), державного бюджету (9,8 млн. грн.) та шляхом залучення інвестиційних ресурсів і благодійних внесків (11,950 млн. грн.).

Цього року планується витратити на реалізацію програми з усіх джерел фінансування 5,5 млн. грн., у 2011 році – 8,4 млн. грн., у 2012 році – 9 млн. грн.

Програмою передбачено створення у селі Розумівка Олександрівського району етнографічного музею під відкритим небом, створення об’єктів ландшафтної архітектури, монументальних споруд, закладання ботанічного саду, будівництво туристичного комплексу. Також майже 3,4 млн. грн. планується витратити на відновлення інтер’єрів, іконостасу і склепу церкви-усипальні родини Раєвських.

Історико-архітектурний заповідник родини Раєвських розташований у селах Розумівка і Бовтишка Олександрівського району на Кіровоградщині, що пов`язані з життям і діяльністю родини генерала, героя Вітчизняної війни 1812 року Миколи Раєвського. Основним об`єктом заповідника є пам`ятка архітектури і містобудування національного значення Хрестовоздвиженська церква - усипальниця родини Раєвських, де поховані генерал М.Раєвський, його онук і молодша дочка.