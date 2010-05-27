Сьогодні відбудеться другий півфінал Євробачення-2010. Глядачі і жюрі знов вибиратимуть з 17 номерів 10 найкращих. Під 8-м номером бере участь українська виконавиця Альоша.

Окрім неї, в другому півфіналі виступлять: Литва, Вірменія, Ізраїль, Данія, Швейцарія, Швеція, Азербайджан, Нідерланди, Румунія, Словенія, Ірландія, Болгарія, Кіпр, Хорватія, Грузія, Туреччина.

Кульмінація конкурсу відбудеться в Осло в ніч на неділю.