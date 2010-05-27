Сталіна в Запоріжжі обилили фарбою

Учора, 26 травня, о 17-30 в Запоріжжі пенсіонер облив білою фарбою недавно встановлений пам`ятник Сталіну. Як розповіли «РепортерUA» у запорізькому Главку міліції, правоохоронці затримали «вандала» – 60-річного жителя міста – і доставили в Жовтневе райвідділення.

Як пояснив чоловік, причиною такого його вчинку став особистий мотив. За попередніми даними, його батьки постраждали від сталінських репресій.

Питання про можливе порушення кримінальної справи поки не вирішено.

Як зазначає видання, сьогодні на пам`ятнику вже немає жодної плями фарби.