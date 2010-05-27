Рибак зізнався, що він гей

Переможець Євробачення-2009, норвезький співак Олександр Рибак заявив, що він гей.

Таке визнання Рибак зробив на вечірці до проведення в Осло Євробачення-2010. Цю ж інформацію Рибак підтвердив на своїй особистій сторінці в соціальній мережі Facebook.

Проте на тій же сторінці повідомляється, що з діючим переможцем Євробачення на вечірці в Осло зустрілася модель Playboy Алекса Павлова, яка минулого року фліртувала зі співаком у Москві.

ЗМІ зазначають, що Рибак міг оголосити про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію, щоб привернути додаткову увагу до конкурсу Євробачення, який давно вважається улюбленим місцем зустрічі представників секс-меншин.

Також передбачається, що таким нетривіальним методом співак спробував позбутися надокучливих своїх прихильниць.

Слід зауважити, що раніше Рибак неодноразово спростовував інформацію про свою нетрадиційну орієнтацію.

Водночас у одному з інтерв`ю Рибак сказав, що його люблять геї, а сам він до них добре відноситься. Він заявив, що якби погано відносився до геїв, то ніколи не зміг би стати представником Євробачення від Норвегії, тому що там більше половини всіх шанувальників конкурсу – геї.

В іншому інтерв`ю на питання про ставлення до геїв він сказав, що відноситься до них спокійно, уточнивши, що 80% журналістів, які беруть у нього інтерв`ю, – геї.

Нагадаємо, що в березні 2010 року в нетрадиційній сексуальній орієнтації зізнався відомий латиноамериканський співак Рікі Мартін.

Кореспондент