У Києві пройде лише п'ять вистав відомої у світі опери

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей і юнацтва спільно з Посольством Франції в Україні одержав ексклюзивне право на презентацію лише п`яти вистав відомої у світі опери «Персі Тіресія» за однойменною п`єсою Гійома Аполлінера.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей і юнацтва Володимир МЕЛЕНЧУКОВ, таке право театру надала компанія Alphonse Leduk - власник авторських прав на всі твори Франсіса Пуленка.

«Публіка матиме нагоду побачити виставу лише п`ять разів. Вистави пройдуть у Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей і юнацтва 5, 6, 25 червня, а також 8 і 15 липня. Після цього ми будемо зобов`язані повернути всі оркестрові голоси - без права копіювання», - відзначив В.МЕЛЕНЧУКОВ.

За його словами, театр має усну домовленість з компанією Alphonse Leduk ще на 10 вистав, однак про це детальніше стане відомо після того, як будуть підбиті підсумки щодо опери «Персі Тіресія» в Україні.

«Ми закладаємо в театрі демографічну бомбу. Подія неординарна, адже українська оперна сцена рідко зважується на нерепертуарні експерименти з глядачами і трупою. Девіз «Народжуйте дітей» і гендерні питання розглядаються в опері крізь призму абсурдних і комічних ситуацій. Все це не втратило актуальності і зараз - через 70 років після написання цього відомого к світі і майже не відомого на пострадянському просторі твору», - відзначили організатори.

Автор ідеї сценічного втілення сюрреалістичної комічної опери Ф.Пуленка - оперний режисер, відомий естрадний виконавець Дмитро ТОДОРЮК (ВІА «Авіатор» – УНІАН) зазначив, що українські глядачі побачать сміливий творчий експеримент. Головними особливостями вистави «Персі Тіресія» він, як режисер-постановник, назвав заплутану комічну історію, першокласну музику Ф.Пуленка, яку рідко виконують в Україні, постановку французькою мовою і професійний молодий склад виконавців. (Д.ТОДОРЮК минулого року закінчив режисуру в Національній музичній академії ім. П.Чайковського - УНІАН.)

Він повідомив, що у постановці задіяні технічні засоби – дим-машини і літальний апарат для підйому артистки вгору, щоб вона мала можливість якийсь час парити над сценою.

«Сподіваюся, це буде екшн в опері. Якщо цього не буде - опера втратить свого глядача. Звичайно в опері все закуто в музичний матеріал. Ми тестуватимемо глядача на введення нових технологій в опері. У цій опері головний заклик – «Давайте робити дітей!», як на мене, актуальна на сьогодні проблема», - сказав Д.ТОДОРЮК.

У свою чергу, В.МЕЛЕНЧУКОВ додав, що опера буде поставлена мовою оригіналу - французькою.

«Ми зробили такий вибір, тому що наші молоді актори через нестачу партій мовою оригіналу не мають нагоди виїжджати за кордон. Опера дуже відома в Європі, і ми даємо своїм акторам свого роду аванс, щоб у них з`явилася можливість грати на тих сценах», - відзначив В.МЕЛЕНЧУКОВ.

«Французькій мові наших акторів навчає особисто пан Мішель МАКСИМОВИЧ. Він працює з ними над кожним словом, над кожною літерою. Цією постановкою ми заявляємо себе вже як європейський театр. У нас всі актори рухаються, хор - танцює. Пластика акторів на сцені обіймає важливе місце. Перші спроби поєднувати пластику і спів ми зробили 7 років тому. Тоді у нас запитали: «Ви хор, який танцює, чи театр, який співає?». Я вважаю, це вже європейський рівень», - відзначила хормейстер-постановник «Персі Тіресія» Анжела МАСЛЕННІКОВА.

У свою чергу, аташе з питань співпраці у сфері французької мови М.МАКСИМОВИЧ додав, що, як правило, оперні театри обирають відомі французькі постановки – «Фауст», «Кармен». Але найцікавішим варіантом постановок він вважає маловідомі в Україні опери.

«Вибір Київського муніципального академічного театру опери і балету матиме виховні цілі для української публіки, щоб вона розуміла, що є й інші твори, які теж цікаві», - зазначив М.МАКСИМОВИЧ.

Довідка УНІАН. Оперу «Персі Тіресія» за однойменною п`єсою Гійома Аполлінера (1903 рік) Ф.Пуленк написав 1944 року. Це заплутана історія кохання між дружиною, яка позбавляється своїх грудей (алегорія – йде від місії бути жінкою), і чоловіком, який народжує за один день 40 049 дітей.

Жінка (у п`єсі – Тереза) обирає «легкий шлях»: відмовившись від своєї жіночої місії, позбавившись грудей – символу материнства, вона, прирікаючи себе на самоту, йде у бізнес і політику, вважаючи, що долучається до розв’язання глобальних завдань.

У цей час чоловік (чоловік Терези, у нього немає імені), відмовляючись від свого чоловічого призначення, також прирікаючи себе на життя без пари, приймає на себе жіночу місію для того, щоб виконати найголовніше призначення людей на землі, - передати подарунок життя третій особі – дитині.

Однак і чоловіки, які повністю віддали себе чомусь конкретному (роботі, творчості, науці тощо, а не призначенню людини), теж перестають «звучати» і стають «нецікавими». Після такого спілкування з своїм внутрішнім Я герої доходять висновку, що їх життя не наповнене значенням один без одного.