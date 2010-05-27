Бред Пітт вирішив податися в політику

Відомий голлівудський кіноактор Бред Пітт планує залишити роботу в кіно заради політики. Актор вирішив почати політичну кар`єру.

"Він давно цікавиться політикою. Бред втомився від Голівуду і йому вже абсолютно не подобається зніматися в кіно. Він вирішив стати політиком, тому що його завжди цікавили проблеми всього світу і його країни. Можливо, до 2016 року він стане президентом", – заявило джерело з оточення актора.

Також повідомляється, що голлівудська актриса Анджеліна Джолі, підтримує рішення свого чоловіка. "Анджеліна хоче стати першою леді. Вона перконана, що Бред стане відмінним політиком", – додало джерело.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бред Пітт і Анджеліна Джолі потрапили в рейтинг топ-40 найбільш високооплачуваних режисерів, акторів і продюсерів Голівуду.

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