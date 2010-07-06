Програма книжкових заходів етнофестивалю “Країна мрій”
10-11 липня на Співочому полі
10-11 липня на Співочому полі у Києві зберуться шукачі фестивальних пригод та любителі музики, автентики та, звісно, літератури. У рамках книжковї частини фестивалю “Країна мрій” працюватиме Книжковий ярмарок, діятимуть Велика літературна сцена, сцена у подвір’ї музею Гончара, міні-сцени „Курінь” та „Майстер-кляса”.
Сцена в дворику Музею Гончара
Субота, 10.04.2010
14.00-15.30 Куліш за родинним рецептом від Ірен Роздобудько та Міли Іванцової
15.30-16.00 Читання-реконструкція: "Обдаровування Марени" від поеток-двотисячниць
16.00-17.30 Мисливський куліш від Олексія Волкова
17.30-18.00 Виступи майстрів співаного слова
21.30-23.00 Народне кіно від Сашка Лірника. Перегляд мультсеріалу «Моя країна – Україна» за сценарієм Сашка Лірника та перегляд відзнятих матеріалів до народного фільму «Чорний козак» за мотивами казки Сашка Лірника.
З 23.00 – кінофестиваль «Відкрита ніч»
Неділя, 11.04.2010
13.00-14.30 Морозенко Марія готує куліш із Перевозьких хуторів за рецептом з книги «Іван Сірко. Великий характерник»
14-30-15.00 Виступи майстрів співаного слова
15.00-16.30 Очаківський куліш від Братів Капранових
16.30-17.00 Виступи майстрів співаного слова
17.00-18.30 Козацький куліш від Валерія та Наталії Лапікурів
18.30-19.00 Виступи майстрів співаного слова
19.00-20.30 Казковий куліш від Сашка Лірника
21.30-23.00 Народне кіно від Сашка Лірника. Перегляд мультсеріалу «Моя країна – Україна» за сценарієм Сашка Лірника та перегляд відзнятих матеріалів до народного фільму «Чорний козак» за мотивами казки Сашка Лірника.
Велика Літературна сцена
Субота, 10.04.2010
14.00-16.00 Література етнічних спільнот України: болгари, гагаузи, кримські татари, роми, азербайджанці
16.30-18.00 Кобзарський слем. Змагатимуться: Едуард Драч , Микола Плекан, Іван Лузан
Ярослав Джусь в парі з Данилом Носком, Денис Сагіров, Володимир Вікарчук в парі з Юрієм Миронцем, Тарас Компаніченко, Сергій Нечипоренко.
18.00-19.00 Вечір іронічної поезії "Сміх у риму": Юрко Позаяк, Сергій Пантюк, Володимир Цибулько, Сергій Прилуцький, Артем Полежака, Олена Степаненко, Назар Федорак
Неділя, 11.04.2010
14.00-16.00 Література регіонів: буковинський, закарпатський, одеський, криворізький, черкаський десанти
16.00-17.00 Поетичний зільник від Мар*яни Савки
17.00-18.00 Літературний мікс від видавництва "Граін-Т": Юрій Бедрик, Евгенія Кононенко, Зірка Мензатюк
18.00-19.00 Часопис “Київська Русь” запрошує на поетичні читання: Р. Скиба, Ю.Нестерова, Г. Костенко, Р. Романюк, Ю. Дишкант, В. Іщенко, Є. Лущиков.
Міні-сцена „Курінь”
Субота, 10.07.2010
13.00-14.00 Поетичні читання авторів сайту „Гоголівська академія”.
Заза Пауалішвілі, Оксана Яблонська, Діма Княжич, Тата, Коляда Роман.
Музична підтримка: Данило Носко (бандура)
14.00-14.30 Олена Захарчеко читає уривки з нової книги
14.30-16.00 Майстер-клас "Знайомтеся, моя пам’ять від видавництва "Шкільний світ". Проводить Євген Антощук
16.00-16.40 Максим Кідрук читає оповідання про мандри
17.00-18.00 „Літературний фреш” від видавництва "Грані-Т": Іван Андрусяк, Сергій Пантюк, Богдан Жолдак, Олесь Ільченко
Неділя, 11.07.2010
14.00-15.00 Виступ Літературного клубу Київського національного університету імені Тараса Шевченка
15.00-16.00 Ганна Ручай презентує книгу „Школа №13”
16.00-17.30 „Яблучний фреш” від поетичного об’єднання sevama
17.30-18.00 Презентація книги "Забутий присмак ненормативних думок" Федора Млинченка
Розклад майданчика „Майстер-кляса”
Субота, 10.07.2010
13.00-14.00 Майстер-клас із каліграфії (проводить Ольга Верменич)
14.00-15.30 Майстер-клас із палітурення книжок (проводить Анна Фафлей)
15.30-16.30 Майстер-клас із трафаретної ілюстрації (проводять Андрій Сакун, Олег Грищенко)
16.30-18.00 Паперова магія. Майструємо скриньку (проводить Ася Гонца)
Неділя, 11.07.2010
12.00-13.00 Дитяче свято "Пригоди лиса" від видавництва "Факт" та інтернет-книгарні "Буга"
13.00-14.00 Майстер-клас „Розмалюємо абетку” (проводить Оксана Чорновіл)
14.00-15.00 Майстер-клас із каліграфії (проводить Ольга Верменич)
15.00-18.00 Майстер-клас із лозоплетіння (проводить Валерій Федоров, автор підручника з лозоплетіння)
Протягом двох днів роботи фестивалю на майданчику „Майстер-кляса” працюватиме станок з виготовлення листівок. Виготовлятимуть листівки Андрій Сакун та Олег Грищенко.