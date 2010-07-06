Програма книжкових заходів етнофестивалю “Країна мрій”

10-11 липня на Співочому полі у Києві зберуться шукачі фестивальних пригод та любителі музики, автентики та, звісно, літератури. У рамках книжковї частини фестивалю “Країна мрій” працюватиме Книжковий ярмарок, діятимуть Велика літературна сцена, сцена у подвір’ї музею Гончара, міні-сцени „Курінь” та „Майстер-кляса”.

Сцена в дворику Музею Гончара

Субота, 10.04.2010

14.00-15.30 Куліш за родинним рецептом від Ірен Роздобудько та Міли Іванцової

15.30-16.00 Читання-реконструкція: "Обдаровування Марени" від поеток-двотисячниць

16.00-17.30 Мисливський куліш від Олексія Волкова

17.30-18.00 Виступи майстрів співаного слова

21.30-23.00 Народне кіно від Сашка Лірника. Перегляд мультсеріалу «Моя країна – Україна» за сценарієм Сашка Лірника та перегляд відзнятих матеріалів до народного фільму «Чорний козак» за мотивами казки Сашка Лірника.

З 23.00 – кінофестиваль «Відкрита ніч»

Неділя, 11.04.2010

13.00-14.30 Морозенко Марія готує куліш із Перевозьких хуторів за рецептом з книги «Іван Сірко. Великий характерник»

14-30-15.00 Виступи майстрів співаного слова

15.00-16.30 Очаківський куліш від Братів Капранових

16.30-17.00 Виступи майстрів співаного слова

17.00-18.30 Козацький куліш від Валерія та Наталії Лапікурів

18.30-19.00 Виступи майстрів співаного слова

19.00-20.30 Казковий куліш від Сашка Лірника

21.30-23.00 Народне кіно від Сашка Лірника. Перегляд мультсеріалу «Моя країна – Україна» за сценарієм Сашка Лірника та перегляд відзнятих матеріалів до народного фільму «Чорний козак» за мотивами казки Сашка Лірника.

Велика Літературна сцена

Субота, 10.04.2010

14.00-16.00 Література етнічних спільнот України: болгари, гагаузи, кримські татари, роми, азербайджанці

16.30-18.00 Кобзарський слем. Змагатимуться: Едуард Драч , Микола Плекан, Іван Лузан

Ярослав Джусь в парі з Данилом Носком, Денис Сагіров, Володимир Вікарчук в парі з Юрієм Миронцем, Тарас Компаніченко, Сергій Нечипоренко.

18.00-19.00 Вечір іронічної поезії "Сміх у риму": Юрко Позаяк, Сергій Пантюк, Володимир Цибулько, Сергій Прилуцький, Артем Полежака, Олена Степаненко, Назар Федорак

Неділя, 11.04.2010

14.00-16.00 Література регіонів: буковинський, закарпатський, одеський, криворізький, черкаський десанти

16.00-17.00 Поетичний зільник від Мар*яни Савки

17.00-18.00 Літературний мікс від видавництва "Граін-Т": Юрій Бедрик, Евгенія Кононенко, Зірка Мензатюк

18.00-19.00 Часопис “Київська Русь” запрошує на поетичні читання: Р. Скиба, Ю.Нестерова, Г. Костенко, Р. Романюк, Ю. Дишкант, В. Іщенко, Є. Лущиков.

Міні-сцена „Курінь”

Субота, 10.07.2010

13.00-14.00 Поетичні читання авторів сайту „Гоголівська академія”.

Заза Пауалішвілі, Оксана Яблонська, Діма Княжич, Тата, Коляда Роман.

Музична підтримка: Данило Носко (бандура)

14.00-14.30 Олена Захарчеко читає уривки з нової книги

14.30-16.00 Майстер-клас "Знайомтеся, моя пам’ять від видавництва "Шкільний світ". Проводить Євген Антощук

16.00-16.40 Максим Кідрук читає оповідання про мандри

17.00-18.00 „Літературний фреш” від видавництва "Грані-Т": Іван Андрусяк, Сергій Пантюк, Богдан Жолдак, Олесь Ільченко

Неділя, 11.07.2010

14.00-15.00 Виступ Літературного клубу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

15.00-16.00 Ганна Ручай презентує книгу „Школа №13”

16.00-17.30 „Яблучний фреш” від поетичного об’єднання sevama

17.30-18.00 Презентація книги "Забутий присмак ненормативних думок" Федора Млинченка

Розклад майданчика „Майстер-кляса”

Субота, 10.07.2010

13.00-14.00 Майстер-клас із каліграфії (проводить Ольга Верменич)

14.00-15.30 Майстер-клас із палітурення книжок (проводить Анна Фафлей)

15.30-16.30 Майстер-клас із трафаретної ілюстрації (проводять Андрій Сакун, Олег Грищенко)

16.30-18.00 Паперова магія. Майструємо скриньку (проводить Ася Гонца)

Неділя, 11.07.2010

12.00-13.00 Дитяче свято "Пригоди лиса" від видавництва "Факт" та інтернет-книгарні "Буга"

13.00-14.00 Майстер-клас „Розмалюємо абетку” (проводить Оксана Чорновіл)

14.00-15.00 Майстер-клас із каліграфії (проводить Ольга Верменич)

15.00-18.00 Майстер-клас із лозоплетіння (проводить Валерій Федоров, автор підручника з лозоплетіння)

Протягом двох днів роботи фестивалю на майданчику „Майстер-кляса” працюватиме станок з виготовлення листівок. Виготовлятимуть листівки Андрій Сакун та Олег Грищенко.