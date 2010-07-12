Викрадена картина «Взяття Христа під варту» – не робота пензля Караваджо

Картина «Взяття Христа під варту», викрадена в Одесі і знайдена в Берліні , не належить пензлю Караваджо, а є копією роботи, що зберігається в Національній галереї Ірландії.

Таку заяву зробила представниця дублінської галереї. При цьому вона сказала, що полотно не можна назвати підробкою: копіюючи роботу майстра, художник тренував своє мистецтво, а не намагався когось обдурити.

З ірландським мистецтвознавцем солідарний фахівець з Караваджо з Берліна Роберто Контіні (Roberto Contini): на його думку, вартість виявленої роботи – від 200000 до 500000 євро.

«Це гарна копія, але вона не зрівняється з геніальним оригіналом, що зберігається в Дубліні», – зазначив Контіні.

Якщо картина дійсно є копією, то, вона була зроблена більше 200 років тому, так як з кінця XVIII століття оригінал, який нині перебуває в Ірландії, вважався втраченим. Його знайшли лише в 1990 році.

Раніше ЗМІ повідомляли, що одеський Христос довгий час вважався копією дублінського, проте в 1950-х роках мистецтвознавець Ксенія Малицька встановила, що картина також належить пензлю Караваджо. Більше того, датою створення одеського полотна в ЗМІ називався 1573 і 1598 (ірландський Караваджо датується 1602 роком).

Тим часом директор Одеського музею західного і східного мистецтва Володимир Островський заявив, що в Одесі перебувала саме картина Караваджо, а не копія, виконана його послідовниками або учнем.

«Художник був надто запальним – відразу, хапався за шпагу і не вмів навчати. Відомо, що жоден його учень не вийшов з тіні його слави. А історія появи у нас картини прозора. 12 років тому до нас звернувся Серджіо Бенедетті, куратор Національної галереї в Дубліні. Попросив фотографію нашого шедевра. Ми зробили кольорову і відіслали йому. І тоді він на весь світ зробив заяву, що у нас копія, а в Дубліні – оригінал. Але це неправда. Обидва полотна написав Караваджо. У художників того часу була практика – робити копії картин, які добре продавалися. Караваджо не копіював у тонкощах. Так, наше полотно відрізняється кольоровою гамою, виконано у вохристих темно-коричневих відтінках. А дублінський – в оливкових тонах. Але обидва вони рівнозначні за художнім особливостям та виконані одним автором – Караваджо. Ще хочу зазначити, що нашу картину викрали після того, як вона побувала на експозиціях у Німеччині та Іспанії і всі переконалися в її достовірності», – сказав Островський.

Нагадаємо, полотно «Взяття Христа під варту або Поцілунок Іуди» (1573-1602) було викрадено з Одеського музею західного і східного мистецтва в ніч на 1 серпня 2008 року. На той момент його оцінювали в $ 100 млн.

У червні 2010 року картина була виявлена в Німеччині. Німецька поліція затримала трьох українців та одного росіянина, коли ті намагалися продати полотно. В Україні у цій справі затримали 20 осіб, яких підозрюють в пособництві банді викрадачів витворів мистецтва. Злодії серйозно пошкодили картину, невдало склавши її, полотну потрібна реставрація.

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