З 30 березня по 6 квітня 2007 р. у Києві відбудеться Четвертий міжнародний фестиваль "Дні документального кіно про права людини "Український контекст". Фестиваль урочисто відкриється о 19:00 у Будинку кіно фільмом італійського режисера Клаудіо Лаццаро "Спали прапор" – фільм присвячений боротьбі міфічної частини Італії за власну незалежність, яка нагадає українцям про зло сепаратизму, ксенофобії та фашизму. Ведучій на відкритті – тележурналіст Єгор Соболєв.

Усі перегляди Фестивалю в цьому році, на відміну від минулого, будуть відбуватись у післяобідні години: з 16:00 до 22:00, та проходитимуть на трьох майданчиках: в Будинку кіно, у кіноклубі Києво-Могилянської академії та у залах Гете-Інституту в Україні та Британської Ради.

У цьому році до фестивальної програми увійшло більше ніж 100 фільмів майже з 40 країн світу. Більшість фільмів були відзначені на багатьох міжнародних фестивалях, деякі з них були номіновані на "Оскар".

Серед фільмів-подій фестивалю, які організатори вважають за необхідне відзначити: насамперед, роботи відомого угорського режисера Роберта Лакатоса, фільм німецького режисерів Олівера Алекса й Сюзанн Бенце "Хіт парад Гітлера", фільм Армена Єрицяна "Під відкритим небом", фільм Пітера Лома "На канаті" тощо.

Фестиваль засновано в 2003 році Українською гельсінською спілкою з прав людини та громадською організацією "Центр сучасних інформаційних технологій і візуальних мистецтв". Головною метою організатори вважають сприяння становленню в Україні відкритого діалогу в суспільстві, ствердження загальнолюдських норм гідності й верховенства права.

За матеріалами Лига.Новости