В Україні вперше відбудеться Симпозіум з дитячої літератури

11-14 квітня 2007 року в Львові відбудеться перший в Україні Міжнародний науковий Симпозіум «Візуалізація образу дитини в літературі», а також Книжкова виставка «Дітям».

Про це повідомила на щотижневих посиденьках в УНІАН один з організатор Симпозіуму Олександра Коваль, президент Громадської організації «Форум видавців».

Симпозіум відбувається вперше не тільки в Україні, а й в Східній Європі, дальше Відня він не просувався.

У Симпозіумі, який збирає 122 учасники з 20 країн світу, бере участь провідна світова організація – Міжнародне наукове товариство для дітей та юнацтва (IRSCL).

За словами координатора наукового Симпозіуму Уляни Гнідець, його метою є презентація проектів розвитку досліджень у галузі літератури для дітей та юнацтва в Україні; обговорення теоретичних аспектів у дослідженнях національних літератур; презентація сучасної української для дітей та юнацтва. А метою візиту представників IRSCL є ознайомлення з дослідженнями в галузі української літератури для дітей та юнацтва, а також обговорення можливості проведення конгресу світового масштабу в майбутньому.

За словами організаторів симпозіуму, нині діти не звикли читати. Та й батьки не дуже дбають про їхнє культурне збагачення. Головний конкурент книги - комп`ютер. Діти багато часу проводять перед монітором і не хочуть черпати інформацію з інших джерел. То ж проведення такого літературного симпозіуму вкрай важливо саме зараз - наголошують письменники.

Олександра Коваль, президент Громадської організації «Форум видавців» зазначає, що «те, що Симпозіум відбувається у такий переломний період – є знаковим. І те, що відбувається в даний момент на Майдані – є наслідком неприділяння належної уваги дітям, бо людей, які читають не так легко обдурити».