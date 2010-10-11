Америка відзначає День Колумба
Для більшості - це день пікніків
Америка відзначає День Колумба, державне свято, встановлене 1937 року президентом Франкліном Рузвельтом, повідомляє РІА "Новости".
Мореплавець Христофор Колумб відкрив Новий Світ 12 жовтня 1492 року за Юліанським календарем, перебуваючи в цілковитій упевненості, що досяг краю Індії та маючи Кубу за Японію. Помилка мандрівника була розвіяна лише через шість років португальцем Васко да Гама, який і справді проклав морський шлях до Індії, обігнувши Африку.
У США історична роль першопроходця сприймається неоднозначно - прибуття європейських поселенців знаменувало початок масової колонізації, работоргівлі й винищення корінних народів, згодом названого геноцидом. Тому в США День Колумба буде також відзначений і демонстраціями протесту корінних народів Америки й правозахисних організацій.
Для більшості жителів американських мегаполісів, що нейтрально відносяться до особи першовідкривача, День Колумба - це заміські пікніки і останній "довгий" вихідний дачного сезону.
Традиційно День Колумба завжди відзначається в понеділок.