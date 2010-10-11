Шварценеггер хоче повернутися в кіно

Губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер не виключає, що повернеться в кіно після завершення губернаторського терміну. Про це він розповів у Москві, виступаючи в представництві американської Торгової палати.

"У січні я закінчу роботу, і переді мною багато можливостей: я можу зніматися в кіно, можу писати книги, промови", - сказав Шварценеггер.

Сьогодні з Арнольдом Шварценеггером зустрінеться президент Росії Дмитро Медведєв. "Не можу дочекатися зустрічі з президентом Медведєвим", - написав Шварценеггер у своєму Twitterі.

Эхо Москвы