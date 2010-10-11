В Одесі отаманові Головатому пофарбували чуб в червоний колір
А очі і копита коня - в салатовий
Невідомі розфарбували пам`ятник отаману Антону Головатому в Старо-Базарному сквері Одеси.
Про це Репортеру повідомили очевидці.
Пам`ятник розфарбували аерозольною фарбою. Отаманові чуб пофарбували в червоний колір, а його коневі копита і очі - в салатовий.
За словами одеситки Людмили, яка майже щодня приходить у сквер підгодовувати птахів і безпритульних собак, пам`ятник стоїть такий" вже кілька тижнів.
"Це, швидше за все, молодь пустувала. Я коли вперше побачила зелені очі у коня, подумала, що зі мною щось не так, а потім зрозуміла - спотворили і пам`ятник вже", - наголосила Людмила.
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