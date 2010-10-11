У Ліверпулі встановили скульптуру до 70-річчя народження Леннона

У Ліверпулі, рідному місті легендарної групи The Beatles, встановлено скульптурну композицію, присвячену музикантові колективу Джону Леннону.

Як передає AFP, установку монументу в вигляді кулі, прикрашену різноколірними символами, пов`язаними з музикою і рухом пацифістів, приурочено до 70-х роковин з дня народження Дж.Леннона.

На церемонії відкриття пам`ятника були присутні син Леннона від першого шлюбу Джуліан і колишня дружина музиканта Синтія. Джуліан ЛЕННОН подякував присутнім на церемонії за участь в святкових заходах, а Синтія ЛЕННОН закликала присутніх людей утриматися від скорботи і радіти тому, що Дж.Леннон прожив цікаве життя і подарував світу чудову музику.

Йоко ОНО, супутниця останніх років життя Дж.Леннона, відзначала ювілей покійного чоловіка в Ісландії. Вона доручено запалити полум`я на так званій "Башті миру" (Imagine Peace Tower) - меморіалі, відкритому шанувальниками Леннона 3 року тому. На башті написано фразу "Уяви собі світ" 24-ма мовами. Полум`я на монументі горітиме до 8 грудня включно - саме цього дня 30 років тому Дж.Леннона застрелив у Нью-Йорку студент Марк ЧЕПМЕН. Останній й досі відбуває термін за вбивство, причому М.ЧЕПМЕНУ вже кілька разів відмовляли у дочасному звільненні.