Шварцнеггер проїхався в московському метро (фото)

Знаменитий актор і губернатор Каліфорнії Арнольд Шварцнеггер покатався у московському метро та заявив, що не проти відновити свою кінокар`єру.

"Залізний Арні" спустився у підземку під час свого офіційного візиту до Росії.

Та, схоже, Шварцнеггер не був достатньо проінструктований, щодо тонкощів пересування у метрополітені. Тож, політик та його оточення вирішили знехтувати касами та одразу ж направилися до ескалаторів.

Ось тут Арні й опинився затиснутим між турнікетами, пише "Life Showbiz".

"Ми не мали нічого проти того, щоб Шварцнеггер безкоштовно проїхав у метро. Але все сталося так неочікувано, що просто не встигли відреагувати, і нашого гостя дещо затисло стулками", - розповіла співробітниця метро.

Та, оскільки життєво важливі органи актора залишилися цілими, то Арнольд продовжив свою подорож підземкою.

Більше того, губернатор Каліфорнії навіть з метро писав у свій мікроблог Twitter та викладав фотографії.

"Люди в Москві дійсно люблять громадський транспорт. Я проїхав у метро з послами США і Австрії в Росії", - відписався Шварцнеггер, який провів під землею в трохи менше півгодини.

До слова, під час свого візиту до Росії легендарний "Термінатор" заявив, що розглядає можливість знову повернутися до кіно, пише "Эхо Москвы".

"У січні я закінчу роботу, і переді мною багато можливостей: я можу зніматися у кіно, можу писати книги, промови", - зауважив Шварцнеггер.

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