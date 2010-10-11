Майкл Дуглас завершує свою кар'єру в кіно

Голлівудський актор Майкл Дуглас має намір присвятити решту свого життя своїй сім`ї, що залишилося, і назавжди піти з Голівуду.

"Ця страшна битва за життя розплющила Майклу очі на багато що, – сказало джерело, близьке до оточення актора. – Він зрозумів, що немає нічого важливішого за сім`ю. Якщо він виживе, то більше ніколи не повернеться в кіно".

Нагадаємо, медики виявили в актора ракову пухлину в горлі. Лікарі вважають, що вірогідність лікування складає від 50 до 80%. Майкл Дуглас пройшов останній курс хіміотерапії.

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