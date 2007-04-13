«ФлайzZzа» працює зі Скрипкою і «ТНМК» та анімує «Коломийку»

Луцький гурт «ФлайzZzа» активізували свої зусилля у роботі над другою платівкою. Крім того, зараз йде процес опрацювання матеріалу, який надіслав музикантам Олег Скрипка.

Відомий рок-музикант задумав підготувати збірку патріотичних пісень, до якої вирішив залучити і ФлайzZzу. Родзинка проекту полягає в унікальності та автентичності матеріалу, який опрацьовується відомими українськими гуртами.

На даний момент у завершальній стадії знаходиться анімаційне відео ватаги на пісню «Коломийка» - одного з найзабійніших і найдрайвовіших хітів, який найбільше смакує молодь на концертах і дискотеках. Але і це ще не останній відео-кліп на підтримку першого альбому. Наступне відео в процесі сценарної розробки, тому його ім’я дочасно не розкриватиметься.

Що стосується нового альбому, то команда вирішила працювати над ним у Луцьку. Команда облаштувала свою міні-студію, уже продукує на ній свої перші доробки до нового альбому.

Запущено також першу пісню «Право на правду», написану на відгук сучасним подіям в Україні. У ній замальовується непроста ситуація з правами й свободами сучасних українців, головною і наскрізною темою нової пісні є те, що пече сьогодні всередині кожного небайдужого українця. Вона добряче вибивається з загальної стилістики ватаги, оскільки надто серйозні соціальні чи політичні аспекти раніше не входили до переліку творчої тематики «мух». Повну версію пісні можна знайти на сайті гурту за посиланням.

Другий спільний доробок заплановано з гуртом «ТНМК», який готує «ReФОРМАТцію-2», у якій буде розміщено ремікси, рімейки й кавери на відомі пісні конґівців. «ФлайzZzа» обрала для каверу пісню «Вода».

За матеріалами Сумно