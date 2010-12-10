У Києві відбудеться виставка німецького фотографа Мартенса

З 15 грудня по 24 січня в київській галереї Brucie Collections відбудеться виставка Олафа Мартенса - фотографа, якому видання Der Spiegel присвоїло титул Хельмута Ньютона Східної Німеччини.

Олаф народився в 1963 році в Галлі, з 1985 по 1992 отримував фотографічну освіту в Академії візуального мистецтва в Лейпцігу. Його фото публікувалися в Harpers Bazaar, FAZ Magazine, Der Spiegel, Stern, Focus Magazine, Max, Die Welt, Art, Geo Spezial, Merian, Glamour, Wiener, Park Avenue та інших відомих виданнях.

Позицією автора є балансування на межі між мистецтвом і тим, що він називає комерційний кітч. За словами організаторів виставки, роботи Олафа Мартенса - це інтелектуальний приклад того, чим є сучасна фотографія. Він нерідко використовує гротеск і кліше, відображаючи на своїх фотографіях дотепні образи.

Мабуть, вперше Brucie Collections знайомить публіку з настільки іронічною фотографією. Олаф Мартенс, який викладає в найвідоміших інститутах фотографії в Мадриді, Бангкоку і Сіднеї, у своїх роботах усвідомлено обігрує та гіперболізує стандартні принципи модної і студійної зйомки - а значить, чудово ними володіє, зазначають організатори.

Візуальний ряд, представлений в галереї Brucie Collections, демонструє найбільш експресивні і яскраві приклади творчості Мартенса. Його фотографії поєднують хуліганський запал і тонкий підхід до увічнення зображення.

Корреспондент