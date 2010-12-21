Кеті Перрі хоче народити багато дітей

Співачка Кеті Перрі прикрасила собою обкладинку і кілька сторінок усередині британського журналу Grazia. У розмові з журналістами співачка поділилася своїми "сімейними" планами.

Здається, Кеті і її чоловік Рассел Бренд подумують про те, щоб завести малюка. В усякому разі, вони про це мріють. На запитання про те, чи замислювалася вона про дітей, Перрі відповіла:

"Безумовно. Я не хочу відмовлятися ні від якого досвіду. Я хочу багато дітей. І це цілком можливо".

Кеті стала головною героїнею святкового номера журналу, так що нічого дивного, що була порушена і тема свят. Співачка розповіла, що має намір зустріти Різдво з чоловіком: "Буду я, Расс, рожева різдвяна ялинка і індичка-тофу".

Також Кеті розповіла, чим вони із Расселом будуть займатися: "Ми відкриємо подарунки в ніч перед Різдвом, так як це традиція в моїй родині. І зробимо щось нове, що потім стане нашою власною традицією, адже тепер ми теж - сім`я".

Перрі трохи торкнулася і особистої теми - з радістю поговорила з журналістами про чоловіка:

"Що я можу сказати? Він - справжня знахідка. Він щодня дивує мене. Він змушує мене сміятися так, як ніхто інший. Ми ідеальна пара".

ТСН