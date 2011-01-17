17 січня в історії

17 січня 730 року почалося іконоборство.

На сіленції, раді сенаторів і вищого духовенства в Константинополі, візантійський імператор Лев III Ісавр оголосив поклоніння іконам злочином.

1605 року вперше опубліковали роман Сервантеса "Дон Кіхот".

У липні 1604 р. автор за невідому суму продав права на публікацію першої частини роману книговидавцю Франсіско де Роблесу. Друк був завершений у грудні. Після надходження у продаж роман одразу здобув великий успіх, причому переважна частина накладу, який становив 400 примірників, була направлена в Новий Світ, оскільки видавець вважав, що в Америці виручить за книжку більші гроші. До Ліми надійшло тільки 70 примірників, оскільки інші затонули разом із кораблем.

У 1805 році у Харковi вiдкрито перший у східній Україні унiверситет.

1861 року запатентований змивний туалетний бачок.

1912-й — члени експедиції Р. Скотта першими у світі прибули до Південного полюса.

В 1991-му почалася операція "Буря в пустелі" (американські авіанальоти на Ірак).

17 січня — 24 лютого відбувалися масовані удари з повітря, в яких було задіяно до 1000 літаків, які базувалися як на наземних військово-повітряних базах, так і на 6 авіаносцях. Ірак, крім ударів у відповідь, відповідав обстрілом балістичними ракетами "Скад" території Ізраїлю, який не брав участі у війні, і акціями "екологічного тероризму", тобто зливом нафти в Перську затоку. Вперше в реальних бойових умовах були застосовані крилаті ракети. Їх запускали американські кораблі, що стояли в Перській затоці.

2001 року Вищий арбітражний суд РФ заборонив зовнішню рекламу алкогольних напоїв.

17 січня 2010 року відбувся перший тур виборів президента України.

Переможці - Віктор Янукович (35,32%) і Юлія Тимошенко (25,05%), які вийшли до другого туру. Проти всіх - 2,20%. Явка - 69,15%. Ці вибори одностайно були визнані взірцем дотримання демократичних норм. В результаті другого туру переміг Віктор Янукович.

В цей день народилися:

1706-й — Бенджамін Франклін, політик, видавець, вчений, винахідник, цивільний активіст, письменник і дипломат, один із засновників США.

1863 рік — Костянтин Станіславський, російський актор, режисер, теоретик театру, засновник МХАТу.

1942 року народився Мухамед Алі (Кассіус Клей), американський боксер, чемпіон світу у надважкій категорії (1964, 1974, 1978 роки); єдиний спортсмен, хто тричі. повертав собі найвищий титул.

Останій бій провів у 1981 році проти Тревора Бербіка і програв його. На цей час в Алі вже бу прогресувала хвороба Паркінсона. В 1996 році Алі, як великий спортсмен вшановується правом запалити олімпійський вогонь в Атланті. В 2001 році в прокат виходить художній фільм про великого боксера "Алі".

1960-й — Ігор Ніколаєв, російський композитор, співак ("Дельфин и русалка").

В 1961-му — Майя Чебурданідзе, грузинська шахістка, екс-чемпіонка світу серед жінок.

1962-го — Джим Керрі, американський кіноактор("Ейс Вентура: Детектив домашніх тварин", "Маска", "Брюс Всемогутній"...)

Комедія приваблювала Джима ще з ранніх дитячих років. Він обожнював фільми за участю відомого американського коміка Джеррі Льюїса і намагався наслідувати його. Вдома він веселив батьків, братів та сестер падіннями зі сходів: то в прискореному варіанті, то немов у кіно, в сповільненому. Але коронним номером Джима було пародіювання його дідів-алкоголіків. Цей номер на задоволення всієї родини він виконував вже у 10 років.

ТСН