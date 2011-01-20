Різдвяне диво від Оксани Цюпи (фото)

Цигани, Смерть та Солоха колядували у столиці. Щоправда, всі вони були не справжніми, а ляльковими. Виставку різдвяних іграшок ручної роботи відкрили в одному з київських музеїв, повідомляють Подробности.

Власноруч зроблену ляльку наші пращури мали чи не в кожній хаті. Її створювали з підручних матеріалів, коли не мали змоги придбати дорогу іграшку. Сьогодні в ексклюзивних ляльок - інше призначення. Їх виставляють у музеях як витвори мистецтва.

Авторська лялька не створена для дитячої гри. Її основне завдання - милувати око колекціонерів. Щоб виготовити бодай один такий експонат, треба витратити щонайменше три тижні та близько 20 різних матеріалів.

Художниця Оксана Цюпа відкриває вже десяту власну виставку текстильних ляльок. Вона створювала джокерів, відьом, тепер черга дійшла до героїв різдвяного вертепу.

Найбільше відвідувачів здивувало трактування майстринею образу Смерті. Замість старої з косою, Оксана втілила її у як молоду жінку у святковій світлій сукні.

Оксана Цюпа, майстриня ляльок:

- Смерть така і мусить бути. Вона має приходити, така біла пані, така напівдівчина, напівжінка, і забирати тебе туди, де будеш з нею спати. Сказала б я так.

Коза, Солоха, цигани - письменник Андрій Курков застерігає - до всіх цих персонажів не варто ставитися легковажно. Вони неодмінно впливатимуть на долі своїх майбутніх володарів.

Андрій Курков, письменник:

- Кожна лялька має свій характер, має своє ім’я. І в принципі, за кожним образом, як за персонажем в літературі, є якась історія, і є якесь майбутнє.



Олександр Ірванець і Андрій Курков

Пожвавлення цікавості до національних іграшок не лише серед туристів, а й серед українських громадян, митці вважають цілком логічним.



Оксана Цюпа з чоловіком

Володимир Цибулько, письменник:

- Очевидно, пріоритети певні змістилися, я думаю, що це втома від такої примітивної урбанізації.

*** Виставка Оксани Цюпи "Вертеп" триває до 6 лютого 2011 року в музеї Гетьманства за адресою вул. Спаська 16Д (м. Контрактова площа) З 10.00 до 17.00 щодня крім п`ятниці.

Фото - Тетяни Давиденко