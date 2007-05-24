День Європи в Києві відсвяткують 2 червня

Представництво Європейської комісії в Україні домовилося з Київською державною міською адміністрацією про проведення 2 червня в столиці Дня Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, цьому була присвячена вчорашня зустріч мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з керівництвом представництва Єврокомісії в Україні. У зустрічі також взяли участь заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ, міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК, а також представники Київської держадміністрації.

Перший радник представництва Єврокомісії в Україні, керівник відділу політики, преси та інформації, в.о. посла Європейського Союзу Дірк ШЮБЕЛЬ зазначив, що голова представництва Ієн БОУГ приносить свої вибачення за те, що не може взяти участі в цій зустрічі, оскільки зайнятий у різних заходах, які проходять у регіонах у зв`язку з Днем Європи.

Він також сказав, що вважає найправильнішим рішення про перенесення святкування Дня Європи в столиці України з 19 травня на 2 червня.

За цей короткий період, за словами Д.ШЮБЕЛЯ, були проведені переговори з представниками країн Євросоюзу, котрі дали згоду надати підтримку в святкуванні Дня Європи в Києві і забезпечити проведення всіх запланованих раніше заходів.

Він також висловив сподівання, що вже найближчим часом Л. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підпише відповідне розпорядження про проведення Дня Європи 2 червня.

Мер Києва пообіцяв створити безпеку і пристойні умови для проведення свята. «Ми готові були проводити це чудове свято 19 травня, але в принципі ми готові святкувати День Європи хоч щодня і створювати безпеку без будь-яких проблем», - сказав він.

Подальша частина зустрічі пройшла без участі представників ЗМІ, після її завершення Л. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив журналістам, що День Європи проводитиметься безпосередньо біля будинку міської мерії.

«День Європи проводитиметься, і мені це дуже подобається, біля мерії Києва. І я думаю, що свято буде веселим, і запрошую киян на День Європи. Я думаю, що з цього піде традиція – ми святкуватимемо біля мерії День Європи постійно», - сказав мер Києва.

Він також зізнався журналістам, що для нього залишається загадкою, чому «був зірваний» День Європи 19 травня, «чому й хто прийняв таке рішення».

За його словами, Київ завжди готовий до святкування Дня Європи, а, крім того, кияни люблять святкувати.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня представництво Європейської комісії в Україні вирішило перенести святкування Дня Європи в Києві, заплановане на 19 травня, на пізніший термін, у зв`язку з проведенням у столиці політичних акцій.

Цього року в Києві вп`яте святкуватимуть День Європи.