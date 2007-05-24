Російський канал заборонять в Україні через Євробачення

Національна телекомпанія має намір звернутися до суду зі скаргою на російський телеканал - "Перший канал. Всесвітня мережа" і компанію "Торсат" за здійснення паралельної трансляції пісенного конкурсу Євробачення 2007 на території України.

Про це заявив гендиректор НТКУ Віталій ДОКАЛЕНКО після засідання Національної ради з телебачення і радіомовлення України в середу в Києві.

"Ми будемо звертатися до Європейської мовної спілки, до суду, ми будемо захищати свої інтереси всіма способами, що дозволені законодавством в Україні", - заявив він.

Він повідомив, що, можливо, у зверненні до ЄМС буде утримуватися прохання дискваліфікувати Росію на наступному конкурсі Євробачення 2008 за порушення правил конкурсу - про заборону поширення будь-яких оціночних журналістських матеріалів перед конкурсом і під час його, що мало місце на даному каналі.

За його словами, документи для звернення до суду уже готуються і будуть подані найближчим часом.

За словами члена Нацради Тетяни ЛЕБЕДЄВОЇ, за результатами рейтингу компанії JFK у результаті паралельної трансляції "Перший канал. Всесвітня мережа" відібрав в аудиторії НТКУ 10,5% аудиторії, що, безсумнівно, відобразилося на доходах каналу.

У зв`язку з цим Нацрада прийняла рішення, яким констатувала факт наявності ознак порушення прав НТКУ щодо трансляції конкурсу Євробачення і прийняла рішення звернутися до ЄМС, щоб одержати їхню оцінку даної ситуації.

У свою чергу гендиректор компанії "Торсат" Анатолій САЛЬНИК повідомив, що "Перший канал" звернувся до ЄМС і одержав письмовий дозвіл про проведення трансляції конкурсу Євробачення у своїй міжнародній версії каналу - "Перший канал. Всесвітня мережа".

У той же час ЛЕБЕДЄВА не виключила, що якщо ЄМС підтвердить існування такого дозволу, то Нацрада може подати до суду і на нього за порушення ним своїх власних правил про надання ексклюзивних прав на трансляцію конкурсу своїм членам.

Перший заступник голови Нацради Ігор КУРУС заявив, що відповідно до українського законодавства відповідальність у даній ситуації може лягти на провайдерів програмних послуг, що транслює даний міжнародний канал по кабельному телебаченню, а не на сам канал.

Він також не виключив, що якщо буде доведена наявність порушень, Нацрада може прийняти рішення про заборону трансляції "Першого каналу. Всесвітня мережа" на території України в кабельних мережах.

За матеріалами Газета по-українськи