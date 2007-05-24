У Великобританії відкрився ”Світ Діккенса”

З шеститижневою затримкою у графстві Кент на півдні Великобританії 24 травня 2007 року відкривається тематичний парк розваг "Dickens World" ("Світ Діккенса"). Проект, як повідомляє газета The Guardian, обійшовся у 62 мільйони фунтів стерлінгів (120 мільйонів доларів).

Парк побудований у Чатемі на місці старої верфі, де декілька років працював батько майбутнього письменника. Творці розважального проекту постаралася відтворити вулиці вікторіанського Лондона з його трущобами і жебраками.

Один з головних атракціонів - поїздка на човні брудною і повною щурів річкою, що імітує Темзу. Проте, як зазначає оглядач The Guardian, заради привабливості парку його автори пішли на неминучі поступки: наприклад, "лігво Феджіна" (кубло малолітніх злодюжок з роману "Олівер Твіст") перетворилося на дитячий ігровий майданчик для найменших відвідувачів. "Лавку старовини" прикрашає вивіска "Old Curiosity Shoppe", тобто, правопис вибраний старовинний, а зовсім не те, яке було у Діккенса. І таких "компромісів" і невідповідностей дуже багато. Втім, автор статті пригадує спостереження містера Слірі, господаря бродячого цирку з роману "Важкі часи": "Людям потрібні розваги. Не можуть вони працювати без передиху, не можуть і наукам вчитися без відпочинку".

За матеріалами Lenta.ru