На Співочому полі відсвяткують День хрещення Русі

За ініціативою міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі» у Києві 12 серпня на Співочому полі відбудеться святкування Дня хрещення Русі.

Про це повідомив генеральний продюсер музичного телеканалу «Enter music», громадський діяч Юрій МОЛЧАНОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“На Співочому полі 12 серпня планується проведення масштабного концерту. Уже підтверджена участь групи “Брати Карамазови”, Юрія ШЕВЧУКА і групи ДДТ, ведуться переговори з іншими музикантами, які об’єднають своє мистецтво з хоровим духовним співом і оригінальною постановкою”, - сказав Ю.МОЛЧАНОВ.

За його словами, зараз закінчується робота над створенням мультиплікаційного 3D серіалу «Сказання про Хрещення Русі», за основу якого взята однойменна робота святого Димитрія Ростовського. “Цій мультфільм незабаром вийде на екрані одного з телеканалів країни”, - додав він.

Крім того, в рамках святкування Дня Хрещення Русі 14 серпня на набережній Дніпра, неподалік Успенської Києво-Печерської Лаври, біля пам’ятника засновникам Києва, планується урочисте закладення будівництва храму святого князя Володимира й купалень, які мають всі шанси стати одним з культових місць міста. “Стаціонарно обладнане місце буде служити не тільки для щорічних купань у День Хрещення Русі, на свято Водохреща, а й для щоденного пам’ятного купання (як це відбувається на Йорданиті, що на річці Йордан в Ізраїлі), або для обряду хрещення”, - повідомив Ю.МОЛЧАНОВ.

Організація «День Хрещення Русі» ініціює щорічне проведення Дня Хрещення Русі.

Довідка УНІАН. Міжнародну громадську організацію «День Хрещення Русі» створено наприкінці 2006 року. Вона об’єднує відомих діячів культури, представників ділових кіл і громадськості.