Ринок кіно в Україні набирає обороти

Кіноринок України останнім часом став активно розвиватися. Проте попит на вітчизняний кінопродукт ще не виріс настільки, щоб зйомки окупалися прокатом в Україні. Тому необхідне залучення зарубіжних, перш за все російських, капіталів.

Сьогодні з`явилася безліч продакшн-студій, які беруться за створення коротких фільмів: на думку Андрія Дончака вони повинні замінити довгі серіали в прайм-таймі.

Замовлення на подібні зйомки, як і фінансування, поступають, в основному з Росії. "Ми дуже сильно залежні у фінансовому відношенні. Витрачені 300 тисяч доларів (а стільки коштує у середньому телемуві) для внутрішнього ринку не повертаються, - говорить режисер Донець. - Все, що знімається в Україні, повинно продаватися і до Росії. Це ринок, який ми не можемо ігнорувати, якщо хочемо окупити фільм".

Ще однією перешкодою на шляху розвитку великого українського кіно Андрій Дончик вважає недостатній розвиток мереж кінопрокату: "На сьогоднішній момент кінопрокат в Україні ще не бізнес. У нас же не вистачає достатньої кількості кінотеатрів. Але якщо буде така кількість кінотеатрів, як у Росії, це стане бізнесом. Як тільки можна буде повернути вкладені гроші, тоді піде справжнє кіно".

За матеріалами Подробиць