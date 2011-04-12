Ермітаж перевірить справжність дніпропетровської картини Рембрандта

Музей Ермітаж у Санкт-Петербурзі перевірить справжність картини Портрет жінки, що зберігається у фондах Дніпропетровського художнього музею, яка, як вважається, може належати пензлю великого голландського живописця Рембрандта.

Ермітаж погодився провести експертизу безкоштовно, повідомляє газета Сегодня.

За даними видання, до кінця квітня 2011 можуть бути завершені всі підготовчі роботи, пов`язані з відправленням картини до Санкт-Петербургу. Але тепер перед музейниками стоїть питання транспортування портрета.

"Є низка особливих вимог до транспортування. Картина повинна перевозитися під охороною і за допомогою спецтехніки, яка підтримає усередині транспорту допустимі умови зберігання: вологість не більше 60% і температуру повітря до 21 градуса. Ми вже визначилися з компанією, яка може доставити картину, але , на жаль, своїми силами ми не можемо оплатити транспортування. За попередніми даними, поїздка обійдеться в 60 000 грн. Тому ми сподіваємося на допомогу меценатів та простих городян у зборі необхідної суми ", - розповіла директор музею Тетяна Шапаренко.

Найближчим часом жителі Дніпропетровська матимуть унікальну можливість побачити Портрет жінки. Він буде виставлений у музеї в ніч з 14 на 15 травня в рамках акції Ніч музеїв.

"Попередньо ми запланували початок заходу на 19:00. І триватиме він до другої ночі. Планується театралізована екскурсія та виступ музикантів. А також ми виставимо передбачувану роботу Рембрандта", - проанонсувала Шапаренко.

Прийти на виставку зможуть всі охочі - дирекція музею відмовилася від попереднього запису на захід. Крім того, вхід буде безкоштовним.

"Ми постараємося під час роботи виставки зібрати благодійні внески, скільки вийде, для експертизи. Сподіваємося, що прийде багато людей, і їх пожертви допоможуть швидше зібрати необхідну для транспортування суму. Сама експертиза займе всього день-два. Так що, чим раніше ми зможемо відправити картину, тим швидше будемо знати істину ", - розповіла директор.

Портрет жінки потрапив у Дніпропетровський художній музей ще у 1967 році.

"Фондово-закупівельна комісія придбала його в якоїсь громадянки Міндіної. Стан був дуже поганим - дошка була розколота на дві частини, і малюнок погано проглядався. Реставрація, в ході якої обидві частини з`єднали і підчистили шар фарби, була проведена в 1976 році. Тоді і виявився в її правому верхньому кутку напис Рембрандт, 1630 р. ", - розповіла директор музею.

У 2006 році, коли до 400-річчя Рембрандта картину представили широкій публіці, полотном зацікавилися голландці. Восени минулого року представнику художнього музею вдалося відвезти на батьківщину художника комп`ютерну копію картини.

"У результаті нідерландські фахівці в галузі вивчення творчості Рембрандта поставили нашу картину на облік. Але для її визнання необхідно провести експертизу, коли береться шар фарби і робиться хімічний аналіз. Коштує така процедура до десяти тисяч гривень", - зазначила Шапаренко.

Нагадаємо, що в 2010 році журнал газета Сегодня включила Жіночий портрет у список найцінніших творів мистецтва, що перебувають на території України.

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