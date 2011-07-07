Дружина Шварценеггера після розлучення отримає майже все його майно

Екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварцнеггер запропонував дружині Марії Шрайвер забрати "все, що забажає".

Офіційно Марія Шрайвер подала на розлучення 1 липня. Однак акт про поділ майна подружжя адвокатами обговорювався впродовж двох місяців, пише Сегодня.

Після розлучення Шварценеггер збирається залишити дружині набагато більше, ніж того вимагає законодавство штату. Закон Каліфорнії передбачає поділ майна між колишнім подружжям 50/50. Але незважаючи на це, Шварценеггер згоден розділити нажите на користь дружини.

Відомо, що майно відомого актора складає 500 - 750 мільйонів доларів.

"Арнольд прекрасно розуміє, що саме він винен у розпаді свого шлюбу. Він не думає, що будь-яка сума може залагодити ситуацію, проте вважає правильним віддати колишній дружині набагато більше, ніж вимагається від нього, відповідно до закону. Він хоче показати своїм дітям, що бере на себе відповідальність за свої дії", - заявило джерело.

Арнольд Шварценеггер дасть відповідь на позов дружини про розлучення протягом двох тижнів.

Нагадаємо, що причиною розриву дружиною стали зради Шварцнеггера. Після того, як подружжя оголосило про розлучення, Арнольд зізнався, що у нього є позашлюбна дитина від домробітниці, яка пропрацювала в сім`ї актора 20 років.

ТСН