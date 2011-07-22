У США набирає популярності гра в квідич з книг про Гаррі Поттера

Квідич - гра, придумана автором епопеї про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера Джоан Роулінг - стає все більш популярною в американських коледжах, зазначають ЗМІ.

У квідич в романах Роулінг грають учні школи чарівників Хогвартс. Згідно з правилами гри, на полі б`ються дві команди, по 7 осіб у кожній.

Команди літають на мітлах над овальним ігровим полем, з воротами у вигляді трьох круглих кілець з двох сторін. Кожен гол, забитий в одне з кілець команди-суперниці, приносить 10 очок.

Мета гри - набрати якомога більше очок до закінчення гри. Гра закінчується затриманням ловцем однієї з команд снітча, тому може тривати необмежений час.

"Маглам", як чарівники називають людей, зрозуміло, довелося адаптувати правила гри під своє невміння літати.

Варіацій Маглівського квідичу досить багато, в деяких з них мітли відсутні зовсім, "загоничі" використовують тенісні ракетки, а як снітч, який у книгах так добре ловив Гаррі Поттер, виступає тенісний м`ячик.

Проте, найбільш "ортодоксальні" шанувальники епопеї Роулінг з мітлами не розлучаються: оскільки їм не дано літати на них, вони з ними бігають полем.

За словами майбутнього журналіста і віце-президента клубу з квідичу університету штату Огайо Енді Хендріксона, зараз в Сполучених Штатах існує більш ніж 200 офіційно зареєстрованих команд.

"Наша гра - суміш регбі, вибивалів і салочок", - пояснив суть гри один з гравців команди університету Огайо. Його слова цитує університетська газета Lantern.

Команди часто використовують кольори команд факультетів школи Хогвартс: зелений, жовтий, червоний і синій. Фотострічку, яка ілюструє різні змагання з квідичу в американських коледжах, опублікував у четвер на своєму сайті телеканал CNN.

Популярність романів про Гаррі Поттера в США порівнянна з їх популярністю на батьківщині Роулінг - у Великобританії. У четвер це підтвердила і перша леді США Мішель Обама.

Вона відвідала військову базу в Вірджинії-біч і, зокрема, відкрила показ другого фільму про Гаррі Поттера Гаррі Поттер і фатальні мощі.

"Я дуже хочу подякувати кінокомпанії Warner Brothers за організацію сьогоднішнього перегляду Гаррі Поттера і фатальних мощів. Скільки серед вас фанатів Гаррі Поттера? Скільки з вас прочитали всі книжки та подивилися всі фільми?", - запитала Обама, звернувшись до військовослужбовців.

"Правильно, - продовжила вона у відповідь на оплески. - Значить, у вас все так же, як у президента і моїх доньок. Вони вже подивилися фільм".

Раніше повідомлялося, що останній Гаррі Поттер з рекордними зборами очолив американський прокат.



РИА Новости