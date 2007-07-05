7 липня оголосять 21 пам’ятку-номінанта на звання „7 чудес України”

7 липня о 12.00 в Національному дендропарку „Софіївка” (м. Умань Черкаської обл.) під час свята „ЕтноЛіто” буде оголошено й відзначено 21 пам’ятку-номінанта на звання „7 чудес України”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі заступника голови Верховної Ради V скликання, голови Ради акції „7 чудес України” Миколи ТОМЕНКА.

Після оголошення та нагородження цих пам’яток передбачається святкування „ЕтноЛіта: Івана Купала у „Софіївці”. У парку розпочнуться купальське дійство та концертна програма, в якій візьмуть учать народна артистка України Ніна МАТВІЄНКО, народна артистка України Наталя СУМСЬКА, народний артист України Анатолій ХОСТІКОЄВ, заслужена артистка України Анжеліка РУДНИЦЬКА, відома співачка Ірина ШИНКАРУК та інші.

Як повідомляв УНІАН, вже четвертий місяць у всіх регіонах України триває ініційована М.ТОМЕНКОМ всеукраїнська акція „7 чудес України”.

На сьогодні завершився другий етап акції – визначення із запропонованих 100 об’єктів 21 пам’ятку-номінанта на звання „7 чудес України”.

Потім ці номінанти на звання “7 чудес України” будуть винесені на експертне й суспільне обговорення, і 21 серпня в Києві буде оголошено 7 чудес України.

Акція має на меті привернути увагу громадян до найбільш популярних пам’яток історії та культури нашої держави.