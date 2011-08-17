17 серпня в історії

У 1807 році американський винахідник Роберт Фултон вирушив від Нью-Йорка до Олбані в перше плавання на паровому річковому судні "Норт рівер".

Пройшовши 150 миль між двома містами вгору за течією річки Гудзон за 32 години, Фултон продемонстрував переваги пароплавів над вітрильними суднами, котрі долали цю відстань за чотири доби. Відтак почався постійний рух пароплавів на лінії Нью-Йорк—Олбані.

1896 рік — початок золотовидобування на Клондайку: Джордж Кармак закріпив за собою права на ділянку Кролячого струмка, дрібну притоку річки Клондайк, перейменувавши його в струмок Удачі (Bonanza Creek).

Днем раніше Джордж із дружиною Кейт та двома помічниками — індіанцями Чарлі й Джимом — виявив на цій дільниці багаті золотоносні піски.

В 1896-му мешканка містечка Кройдон (графство Суррей) місіс Бріджет Дрісколл стала першим пішоходом в Англії — жертвою автомобільного наїзду із летальним кінцем.

1974-й — у Гавані відкрився перший чемпіонат світу з боксу серед аматорів.

У 1978 році американський апарат "Дабл ігл II” став першою повітряною кулею, що перетнула Атлантичний океан, приземлившись біля Парижа через 137 годин після злету (на борту перебували пілоти Абруццо, Андерсон і Ньюмен)

1982 року — фірма Royal Philips Electronics (PHG) створила перший компакт-диск.

2008 рік — супергероєм не лише Олімпіади в Пекіні, а всієї олімпійської історії став 23-річний американський плавець Майкл Фелпс, який виграв на Іграх-2008 уже восьму золоту медаль.

Причому сім із цих нагород хлопець із Балтімора здобув зі світовими рекордами (різними стилями та в естафетах).

Попередній рекорд - американського плавця Марка Спітца - дорівнював сімом золотим нагородам за одну Олімпіаду (1972 року).

Фелпс, крім того, на Іграх у Пекіні став найтитулованішим олімпійцем в історії, довівши число своїх золотих нагород до 14 (ще шість медалей вищої проби він тримав в Афінах у 2004 році). Раніше найтитулованішими були спортсмени, що мали дев`ять кружал олімпійського "золота".

Цього ж дня представниця Камеруну Франсуа Манго Етоне, стрибнувши потрійним на 15,39, побила олімпійський рекорд українки Інесси Кравець, що тримався з 1996 року (15,33 м).

В цей день народилися:

1935 року — Олег Табаков, радянський актор театру й кіно.

Художній керівник МХТ ім. Чехова (Шелленберг у "Сімнадцяти миттєвостях весни”, король Людовік у "Д`Артаньяні й трьох мушкетерах", "Людина з бульвару Капуцинів", голос кота Матроскіна в "Простоквашині").

У 1942 році народився Муслім Магомаєв, азербайджанський і радянський оперний та естрадний співак (баритон).

Муслім Магомаєв був художнім керівником створеного ним Азербайджанського державного естрадно-симфонічного оркестру, з яким багато гастролював по СРСР. У концертному репертуарі М.Магомаєва було більше 600 творів (російські романси, класичні, естрадні та неаполітанські пісні); він знявся у фільмах: "Нізамі", "Співає Муслім Магомаєв" і "Москва в нотах". Муслім Магомаєв - автор понад 20 пісень, музики до фільмів та мультфільмів. До останнього часу Муслім Магомаєв жив у Москві, час від часу виїжджаючи на гастролі в міста колишнього Союзу і за кордон. За кілька років до смерті прийняв рішення залишити сцену, не став співати навіть на своєму 60-річчі. У 1997 році його ім`ям 4980 Magomaev названа одна з малих планет Сонячної системи. 25 жовтня 2008 року, на 67 році життя легендарний артист помер в Москві.

В 1943-му — Роберт Де Ніро, американський кіноактор, режисер, продюсер.

Дворазовий лауреат "Оскара" за фільми "Хрещений батько-2" (другого плану) і "Розлючений бик" (головна)).

Пiсля успіху у "Злих вулицях" Роберту зробили "пропозицію, від якоі не можна відмовитися" — запропонували роль молодого Віто Корлеоне у другій частині гангстерськоі саги "Хрещений батько". Де Ніро отримав "Оскара" за роль другого плану, хоча одним з претендентів на премію був його старий наставник Лі Страсберг. Це був єдиний випадок в iсторiї Кіноакадемії, коли учень переміг вчителя.

Однією з найкращих робіт актора став образ єврейського гангстера Давида Ааронсона на прізвисько "Локшина" у стрічці Серджіо Леоне "Якось в Америці".

1964 року народилася Наталія Ветлицька, російська поп-співачка

ТСН