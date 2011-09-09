Сьогодні в Києві стартує фестиваль короткометражного кіно

9, 10, 11 вересня у Києві пройдуть покази програми короткометражного кіно Future Shorts: смак літа.

В українській столиці Future Shorts: смак літа покажуть у кінотеатрах Жовтень та Київ. Також покази відбудуться в Одесі (кінотеатр Батьківщина), Дніпропетровську (кінотеатр КіноСтанція), Львові (Палац мистецтв) та Запоріжжі (кінотеатр ім. Довженка).

У 100-хвилинній програмі - кислотна мультиплікація Голова, документальне розслідування міської легенди про кеди на телефонних проводах Таємниця літаючих черевиків, містичний детектив про сищика-аматора у пошуках невідомого скарбу Дороговказні вогні, правдива історія про благородство мексиканських матрон Ла Патрона, анімаційна комедія про продавця хот-догів і його ручного ведмедя Хот-доги Сема та інші історії.

ПРОГРАМА:

Балтиморські ладоньки. Великобританія, 2010, 4 хв. Режисер, художник, аніматор: Крістофер Стром. Макабричний анімаційний відеокліп на трек відомого діджея та продюсера Benga, піонера британського дабстепу.

Ла Патрона. Мексика, 2009, 5 хв. Режисер: Лезет Аргуелло. Жінки мексиканського села Ла Патрона вже більш ніж 10 років поспіль щодня роздають тако й воду емігрантам, що проїжджають повз на товарних потягах у бік США і кращого життя.

Марс. Великобританія, 2010, 4 хв. Режисери: Джо Бічард, Джек Каннінгем. Анімаційна космічна антиутопія. Коротка, але повчальна історія про освоєння міжпланетних просторів.

Таємниця літаючих черевиків. Австралія, 2010, 14 хв. Режисер: Метью Байт. Інтерактивний документальний фільм про викриття однієї з найзагадковіших міських легенд сучасності - звідки і навіщо на телефонних проводах мегаполісів виникають зв`язки кросівок, черевиків, кедів та іншого взуття?

Пробка. Фінляндія, 2009, 12 хв. Режисери: Артур Франк, Оскар Форст. Документальний фільм про мрії і думки двох кур`єрів - людей, чиє життя в основному минає у дорожніх пробках.

Голова. Аргентина, 2009, 2 хв. Режисери: Матіас Вігліано, Данте Забалла. Барвистий і психоделічний тріп крізь розум.

Придурок, збоченець і дівчина між ними. США, Тайвань, 2011, 15 хв. Режисер: Брюс Хуанг Чен. Шкільний вигнанець намагається завоювати увагу дівчини, повернувши її шорти, викрадені міським збоченцем.

Хот-доги Сема. Великобританія, Іспанія 2009, 10 хв. Режисер: Девід Лопез Ретамеро. Нагорода імені Лотте Райнігер ITFS-2009. Мультиплікаційна історія про Сема, щасливого продавця хот-догів, який все не може зрозуміти, чому його ручному ведмедю хочеться трохи більш жвавої їжі, ніж франкфуртські сосиски.

Пір`їнка. США, 2009, 5 хв. Режисери: Нейтан Гіллісс, Каллум Патерсон. У лісі з вельвету й повсті Пір`їнка та її гостроклювий сусід вибухають войовничими шлюбними співами перед білою фетровою голубкою.

Дороговказні вогні. США, 2009, 19 хв. Режисер: Закері Сласер. Детективна комедія-нуар про Боббі, який вирішує вирушити у невідомий шлях по карті, яка впала йому з неба у пивній пляшці.

Знехтуваний. Мексика, 2009, 15 хв. Режисер: Андрес Монтеррубіо. Сьогодні Карлос освідчиться Анні. Сонце сяє, трава зеленіє, птахи співають - день здається ідеальним для зізнань...

Нагадаємо також про те, що в четвер, 8 вересня, в український прокат вийшли п`ять нових фільмів: перший глобальний фільм Життя за один день, бойовик Коломбіана із зіркою Аватара у головній ролі, Вагітний із Дмитром Дюжевим, російська комедія 2 дні й німецька Спокусник .

За матерiалами:

Корреспондент.net

