Завтра в Києві відкривається виставка картин Бурлюка, Волошина та Ерте

З 10 по 16 вересня 2011 року в київському центрі сучасного мистецтва М17 пройде виставка Українське та російське класичне мистецтво, що включає всі головні художні стилі і течії 19-20 століття.

Протягом 7 днів у Києві будуть представлені всі ключові напрями українського та російського мистецтва, від класики 19 століття до творінь найвидатніших майстрів наших днів, повідомили Корреспондент.net організатори виставки.

Шедеври класичного живопису - усього близько 175 робіт 19-20 століть - будуть виставлені для публічного огляду на передаукціонній виставці аукціонного дому Золотий перетин.

Експозиція включає всі головні течії та періоди образотворчого мистецтва за останні два століття: класичний живопис 19 століття, мистецтво авангарду початку 20 століття, роботи майстрів української еміграції, мистецтво соціалістичного реалізму та твори нон-конформістів.

Серед виставлених художників - засновник футуризму і соратник Маяковського, авангардист Давид Бурлюк, найбільш обдарований учень І. Шишкіна Олександр Шильдер, один із ключових персонажів срібного століття, поет і пейзажист Максиміліан Волошин, майстер знаменитої Паризької школи Василь Хмелюк, найбільш титулована українська художниця Тетяна Яблонська, а також, найвідоміші майстри радянського періоду та зірки андеграунду.

Унікальна робота виставки - акварельний пейзаж Максиміліана Волошина з дарчим написом для Марини Цвєтаєвої, близької подруги поета і художника, яка не раз гостювала у його знаменитому будинку в Коктебелі.

Родзинка виставки - малюнки петербурзького художника Ерте, одного із провідних представників стилю Ар-деко, який розробляв костюми для Анни Павлової та Мати Харі і створив понад 100 обкладинок для журналів Vogue Harper`s Bazzar. Творчістю Ерте захоплювався свого часу сам Енді Уорхол, а роботи його сьогодні перебувають у найкращих музеях світу, включаючи знаменитий МоМА в Нью-Йорку.

Виставка триватиме з 10 по 16 вересня 2011 року в Центрі сучасного мистецтва М17 (вул. Антоновича, 104). Вхід вільний.

Корреспондент.net

