Головний приз кінофестивалю у Венеції отримав російський фільм

Головний приз Венеціанського кінофестивалю - "Золотого лева" одержав фільм "Фауст" російського режисера Олександра СОКУРОВА

Про це повідомляє РІА «Новости».

"Я звичайно схвильований: він такий маленький, і такою довгою дорогою довелося йти, аби він виявився в моїх руках. Мушу сказати, що я щасливий, що живу в кінематографі і що ми всі любимо і можемо зрозуміти один одного", - сказав О.СОКУРОВ, одержуючи "Золотого лева" з рук голови журі Даррена АРОНОФСКІ.

Він також подякував усім акторам, які зіграли в його "Фаусті", і всім організаціям, які підтримали його проект.

"Фауст" - остання частина історичної тетралогії, в яку також входять "Молох", "Тілець" і "Сонце". В основу фільму покладено першу частину поеми Гете, сценарій написав Юрій АРАБОВ. Для зйомок спорудили ціле місто в околицях Праги. Роль Фауста виконав німецький театральний актор Йоханес ЦАЙЛЕР, який розмовляв у кадрі рідною мовою. Мефістофіля-лихваря зіграв засновник театру DEREVO Антон АДАСИНСЬКІЙ.