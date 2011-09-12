Злата Огневич здобула Першу премію на фестивалі Пугачової в Ялті

Чилійська співачка Кароліна Сото перемогла на першому міжнародному музичному фестивалі "Крим М`юзік Фест", художнім керівником і президентом якого є Алла Пугачова, передає кореспондент РІА "Новости". Переможниця одержить гран-прі у розмірі 100 тисяч доларів.

Друге місце в конкурсі і Першу премію (50 тисяч) здобула українська співачка Злата Огневич.

Третє місце (30 тисяч) одержав індієць Ніхіл Д`Суза, четверте (20 тисяч) дісталося дуетові з Шрі-Ланки "Умара і Умарія".

Нагороду від Алли Пугачової - "Золоту зірку Алли" і 50 тисяч доларів - одержала група "RinGo" з Казахстану. "Зоряний коник" - спеціальний приз від журналістів - одержала Кароліна Сото.

Журі конкурсу очолює Софія Ротару. У складі журі Валерій Леонтьєв, Глорія Гейнор, Деміс Руссос, Олександр Бард, Надя аль Садек і Антеро Пайвалайнен.