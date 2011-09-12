Янукович: українська школа кінематографа – помітне явище світової культури
Привітання до Дня українського кіно
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що за підтримки держави найближчим часом українські кінематографи зможуть реалізувати багато творчих задумів та ініціатив, спрямованих на розвиток і популяризацію національної кінематографії.
Про це йдеться в розміщеному на офіційному сайті глави держави привітанні з нагоди Дня українського кіно.
Президент підкреслив, що «українська школа кінематографа – помітне явище світової культури. Її традиції допомогли витримати важку кризу і стати на шлях відродження».
Як зазначив глави держави, «сьогодні в країні плідно працюють талановиті режисери, актори, сценаристи, оператори, продюсери, кінокритики, розбудовується кіномережа, структурується кінобізнес».
В.ЯНУКОВИЧ побажав всім святкового настрою, здоров`я і натхнення.