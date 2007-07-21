Остання книга про Гарі Поттера офіційно поступила в продаж

Опівночі за лондонським часом (2 година суботи за київським) остання, сьома книга з серії романів про пригоди юного чарівника Гарі Поттера поступила в продаж у книжкові магазини всього світу.

Сьома книга про хлопчика-чарівника з`явилася на прилавках магазинів одночасно в 93 країнах. Тільки у США тираж склав більше 12 мільйонів екземплярів, а число попередніх замовлень на видання у найбільшому інтернет-магазині Amazon перевищило 2,2 мільйони. Як повідомлялося раніше, деякі британські супермаркети пропонують "Гарі Поттера" за ціною, у три-чотири рази нижче рекомендованої в 17,99 фунтів стерлінгів, щоб привернути в перші дні якомога більше покупців.

Напередодні автор епопеї, письменниця Джоан Роулінг попередила, що деяких фанатів книга може засмутити. У ніч на суботу в лондонському Музеї природної історії вона читатиме уривки з роману 500 читачам, повідомляє ВВС News.

Нагадаємо, не дивлячись на підвищені заходи безпеки, встановлені при доставці книг у магазини, у вівторок відбувся витік змісту роману. З вини американського оптового дистриб`ютора Levy Home Entertainment, який вислав книги декільком покупцям до 21 липня, фотографії тексту з`явилися в Інтернеті.

Як передають кореспонденти РИА Новости з Лондона, перші покупці, одержавши книгу в руки, заглядають у кінець, щоб дізнатися, чи залишиться живим Гарі Поттер. Роулінг неодноразово натякала, що в останньому романі один з ключових персонажів загине. Всього ж у сьомій частині шанувальники нарахували 21 загиблого персонажа.

Як повідомляв УНІАН, українська версія останньої частини пригод Гаррі Поттера вийде в жовтні, над книгою працює команда видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» – перекладач Віктор МОРОЗОВ і ілюстратор Владислав ЄРКО.

За матеріалами Lenta.ru