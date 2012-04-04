Сьогодні в Україні стартує Французька весна

З 4 по 27 квітня в Україні пройде 9-тий фестиваль Французька весна, який охопить такі міста, як Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, Львів та Одеса.

У програмі фестивалю: вуличне дійство Божевільні дзвонарі (Mischievous Bells) від компанії Transeexpress, українські гастролі театрально-циркового спектаклю Чудо-водні історії від компанії Barolosolo, допрем`єрні покази французьких фільмів, Ночі короткого метра, концерт групи Paris Combo, зустрічі з письменниками Жілем Розьє та П`єром-Луї Бассом, виставка сучасного мистецтва Оживаючі фігури та інше.

Відкриється Французька весна 4 квітня о 20:30 на Софійській площі фантастичною виставою Божевільні дзвонарі (Mischievous Bells) французької групи Transe express. Створений на початку 80-тих років колектив Transe Еxpress виступає по всьому світу. Колектив виступив у шістдесяти країнах на п`яти континентах, змінюючи на час вистави міський простір, його роль і символи. Засновники компанії Біржит Бурдента Жиль Род називають свої вистави "театром втручання", який залишає за глядачами право підіграти або зупинити гру.

Головною родзинкою своєї творчості артисти колективу Transe Еxpress вважають постановки на висоті, і спектакль Божевільні дзвонарі не є винятком. Після першої - вступної - частини вистави, починається друга, під час якої музиканти та акробати повільно піднімаються в повітря на сімнадцятиметровій каруселі. 26 дзвонів утворюють незвичайну музичну споруду, немов віддаючи данину дзвіниці величного Софійського собору.

Панорама французького кіно. Допрем`єрні покази. Допрем`єрні покази фільмів пройдуть у таких містах як Одеса (29 березня - 3 квітня, кінотеатр Батьківщина), Київ (5-10 квітня, кінотеатр Київ), Харків (5-10 квітня, кінотеатр Боммеръ), Львів (12-17 квітня, кінотеатр Кінопалац), Донецьк (19-24 квітня, Зірочка) та Дніпропетровськ (24-29 квітня, кінотеатр Міст-Кіно).

У рамках Панорами будуть показані такі фільми:

- Драма Курча з чорносливом (Poulet aux prunes). Режисер: Маржан Сатрапі, Вінсент Паронно. Актори: Матьє Амальрік, Едуард Баер, Марія ді Медейруш;

- Драма Незакінчений роман (Impardonnables). Режисер: Андре Тешине. Актори: Кароль Буке, Андре Дюссолье;

- Кримінальна драма Поліція (Polisse). Режисер: Майвенн. Актори: Карін Віар, Джої Старр;

- Драма Управління державою (L`exercice de l`Etat). Режисер: П`єр Шоллер. Актори: Олів`є Гурме, Мішель Блан, Забу Брайтман;

- Комедія Мистецтво любити (L`art d`aimer). Режисер: Емманюель Муре. Актори: Франсуа Клюзе, Жюлі Депардьє;

- Сімейний фільм Сфера чаклунства (La cle des champs). Режисер: Марі Перені, Клод Нурідзані. Актори: Симон Делане, Ліндсі Енок.

Довгі ночі короткого метра пройдуть у таких містах як Київ (13, 14 і 15 квітня, кінотеатр Україна), Харків (20-21 квітня, Кінотеатр ім. О.Довженка), Одеса (20-21 квітня у кінотеатрі Родина, 27 - 28 квітня в кінотеатрі U-Cinema), Дніпропетровськ (27-28 квітня, кінотеатр Міст-Кіно) та Львів (11-12 травня, кінотеатр Кінопалац).

Довгі ночі короткого метра цього року представлять 26 найкращих французьких короткометражних фільмів. Кінопокази складаються з чотирьох програм: від фантастичної драми до сентиментальної комедії, анімаційних фільмів, казок і мюзиклів. Усі фільми, представлені у програмі цього року, були нагороджені або брали участь у престижних французьких та міжнародних кінофестивалях: у Каннах, Клермон-Феррані (відомий фестиваль короткометражного кіно у світі), Берліні, Нью-Йорку, Торонто та інших.

Серед родзинок, відзначених у цьому році - фільм Катарсис, який отримав Гран-прі на Каннському МКФ 2011 року, а також Настроювач, який отримав Сезар за найкращий короткометражний фільм 2012 року.

Театр і сучасний цирк. Чудо-водні історії від компані Barolosolo. Гастролі театрально-циркового спектаклю Чудо-водні історії від компанії Barolosolo пройдуть в Одесі (17 квітня в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі ім. В.Василька), Львові (19 квітня у Національному академічному драматичному театрі ім. М.Заньковецької), Донецьку (22 квітня у донецькому академічному державному театрі опери і балету ім. А.Б. Солов`яненка) та Києві (25 і 26 квітня у Київському академічному театрі юного глядача на Липках).

Чудо-водні історії - вистави, де головні герої - двоє дивних музикантів. Підлога театральної альтанки на 30 см вкрита водою. Вода залишає абсолютно байдужим одного з музикантів, які збираються там виступати, тоді як його помічник боїться і панікує від однієї думки, що доведеться замочити ноги. Заради того, щоб залишитися сухим, він готовий на будь-які акробатичні викрутаси.

Матьє Левавасер, який грає у цій виставі разом із Вільямом Вале, заснував колектив Barolosolo у 2006 році.

Атавізм від бродячого театру ZOU. Донецьк, 17 квітня. Донецький обласний театр юного глядача (м. Макіївка). Навіяна документальним театром вистава Атавізм занурює нас у свідомість людини, Жака Мерсьє, який здобув славу естрадного співака мюзик-холу у 70-ті роки у французькому Бресті.

Замкнувшись в собі та в алкоголі, Мерсьє придумує божевільну подорож поїздом до Владивостока, про яку веде записи у своєму щоденнику. Атавізм побудований на різних зустрічах протягом 2008 року і на вивченні цих подорожніх нотаток. Це вистава-подорож Філіпа Фенвіка, мандрівного артиста, та його трупи, із якою вони виступають у Європі та Росії. Вистава розкриває суть образу Жака Мерсьє та його пригоди у Радянському Союзі, на кожному етапі яких увага автора зупиняється на дорожніх зустрічах.

У січні 1983 року Мерсьє залишає запис на останній сторінці свого щоденника: "Завтра - останній крок, очікувана мить. До свого від`їзду до Росії я ніколи не залишав Фіністер, куди я ніколи не повернуся. Переді мною відкриваються нові горизонти. Через кілька годин я буду у Владивостоці".

Жити (Vivre). Франко-українське подання. Київ - 23, 24, 25 і 27 квітня,

Національний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса. Жити/Vivre - це результат співпраці, яка почалося у 2011 році між університетом м. Пуатьє, Київським національним університетом театру, кіно і телебачення ім. Карпенко-Карого та Національним центром театрального мистецтва ім. Леся Курбаса з ініціативи Венсана Гійома, викладача університету м. Пуатьє та постановника цієї п`єси, яка об`єднала на одній сцені десять українських і п`ять французьких акторів.

Пантоніма. Бутрос, або божевільний день. Дніпропетровськ - 20 квітня (Дніпропетровський театрально-художній коледж), Львів - 25 квітня (Перший український театр для дітей та юнацтва). У цій моновиставі комік Бутрос Ель Амарі продемонструє дивовижну мову жестів і неперевершену міміку обличчя, обіцяють організатори Французької весни.

Музика. Концерт Paris Combo. Завершить фестиваль концерт французької групи Paris Combo (Парі комбо) на Співочому полі в Києві 27 квітня о 19:30. Від моменту створення групи у 1995 році її стиль не підлягає ніякій класифікації. Від джазу до свінгу, від вальсу до ритмів латино або циганських мелодій у поєднанні з сучасними текстами.

Після шести років перерви, коли кожен із учасників йшов своїм шляхом, у цьому році виходить їхній новий спільний альбом. Разом із Бель дю Баррі працюють музиканти: Потці, Франсуа Жаннен, Емманюель Шаббей та Девід Льюїс. За останні місяці група дала концерти у Франції, США, Лівані, Туреччині, Німеччині та Польщі. У Києві група виступить з нагоди закриття фестивалю Французька весна.

Колективна виставка Оживаючі фігури пройде у київському арт-центрі Я Галерея з 11 по 23 квітня. Перевернуті, спотворені, заснулі тіла: виставка Оживаючі фігури, творцями якої є п`ятеро французьких і четверо українських художників, зображує людські тіла у різних позах і ситуаціях.

Еспас Круа-Бараньйон міста Тулузи - муніципальна організація, присвячена сучасній культурі - вже приймала у своїх стінах цей проект із грудня 2011 року до лютого 2012 року. За підтримки Посольства Франції український художник Анатолій Бєлов взяв участь у цьому проекті і створив там своє власне полотно.

Зустрічі з письменником Жілем Розьє пройдуть у Дніпропетровську (23 квітня у Центральній міській бібліотеці), Києві (24 квітня у букарні Бабуїн), Львові (25 квітня у книгарні Є).

Зустрічі з журналістом і письменником П`єром-Луї Бассом пройдуть в Одесі (18 квітня), Дніпропетровську (19 квітня у Центральній міській бібліотеці), Києві (20 квітня у букарні Бабуїн).

Паскаль Боніфас Футбол і глобалізація. 9 квітня у Києві в книгарні Є і 10 квітня в Донецьку в Донецькому національному університеті Паскаль Боніфас, спеціаліст з міжнародних відносин, розповість про зв`язок між футболом і глобалізацією.

Фестиваль Французька весна проводиться в Україні з 2004-го.