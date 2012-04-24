Будівництво станції метро Львівська брама відновлять наступного року

Київська міськдержадміністрація прогнозує відновлення будівництва станції метро Львівська брама у 2013 році.

"У наступному році ... ми повинні відновити роботи ще й на станції Львівська брама, щоб нарешті відкрити її", - заявив Попов.

Станція Львівська брама розташована на Сирецько-Печерській лінії метро.

Її будівництво почалося в 1991 році, однак було зупинено через брак коштів та відсутність комплексного рішення щодо реконструкції Львівської площі, де заплановано вихід зі станції.

Наразі платформа станції готова, проте будівництво виходу на поверхню досі не починалося.



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