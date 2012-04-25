В Києві пройде виставка продукції, що виготовляється ув’язненими

Державна пенітенціарна служба України запрошує 25-26 квітня на виставку продукції, яка виготовляється у місцях позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, детально ознайомитись з продукцією підприємств установ Пенітенціарної служби можна буде протягом вказаних днів на території виставкового центру «Експо-плаза» на першій промисловій виставці «Промисловість 2012: Здобутки та перспективи співпраці».

Як ідеться у повідомленні, виробництво в установах виконання покарань Державної пенітенціарної служби України представлене 128 промисловими та 12 сільськогосподарськими підприємствами установ, у яких працює більше 40 тис. осіб.

За словами голови Державної пенітенціарної служби Олександра Лісіцкова, на сьогодні особлива увага приділяється інтеграції потенціалу пенітенціарних підприємств в економіку регіонів, розвитку регіональних програм зайнятості засуджених. Підприємства беруть активну участь у виконанні робіт з будівництва, реконструкції та ремонту аеропортів, стадіонів, спортивної інфраструктури, шляхів та автомобільних доріг у рамках підготовки України до проведення Євро-2012. Загалом таких робіт було виконано на суму понад 12 млн грн.

В Пенітенціарній службі інформують, що позитивні зрушення у діяльності підприємств установ дали змогу розпочати поетапне оновлення їхньої матеріально-технічної бази. У 2011 р. на придбання устаткування, проведення робіт з відновлення та модернізації застарілого обладнання було затрачено майже 13,3 млн грн, з них власних коштів підприємств – 8,2 млн грн, решта – залучення коштів інвесторів, що дало можливість створити нові робочі місця майже для 2 тис. засуджених та освоїти виробництво понад 390 видів продукції, у тому числі альтернативні види палива, складну техніку для АПК, архітектурно-будівельні вироби тощо.

О.Лісіцков наголосив, що 2011 рік для підприємств установ виконання покарань став роком значних здобутків. Лише за минулий рік вони виготовили продукції та надали промислових послуг на 543,7 млн грн, що на 19,7% більше, ніж у 2010 році. Практично вся виготовлена продукція була реалізована. Збільшено обсяги співпраці підприємств установ із закордонними замовниками. Так, у 2011 році було укладено 60 контрактів з іноземними суб’єктами господарювання на загальну суму майже 81,5 млн грн.

Для ознайомлення широкого загалу потенційних покупців з можливостями та продукцією тільки протягом 2011 року підприємства взяли участь у 114 виставкових заходах регіонального і місцевого масштабів. З метою подальшого розвитку підприємств, забезпечення прозорості діяльності та виходу на ринок роздрібної торгівлі у територіальних органах Державної пенітенціарної служби створені та функціонують 99 магазинів зі столами замовлень, 30 виставкових кімнат, у 13 установах налагоджена співпраця з торговельними точками, у яких розміщено продукцію підприємств установ виконання покарань.

Одним із головних завдань підприємств установ із сільськогосподарським профілем виробництва та підсобних господарств Державної пенітенціарної служби України, як зауважив О.Лісіцков, є постійне нарощування виробництва сільськогосподарської продукції та її поставки для харчування засуджених. У 2011 році було зібрано 23,5 тисячі тонн зернових і зернобобових культур. Загалом за минулий рік сільськогосподарськими підприємствами реалізовано продукції на загальну суму 59,5 млн грн, з них рослинницької - на 38,8 млн грн, тваринницької - на 20,7 млн грн.