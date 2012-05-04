Мер Рівного каже, що у фільму «Матч» немає шансів бути показаним у місті

Міський голова Рівного Володимир Хомко запевнив, що влада міста не допустить трансляції скандального фільму «Матч», незважаючи на те, що міський кіноцентр хоче показати фільм в іншому кінозалі і з плівкової копії.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому В. Хомко наголосив під час сесії міськради.

«Щоб ні в кого не було сумнівів, ця провокація у нашому місті транслюватися не буде за будь-яких обставин. І я зроблю усе для того, щоб цього не допустити», - підкреслив міський голова.

Так В.Хомко відреагував на заяву у газеті «Рівне вечірнє» директора кіноцентру "Ера" Марії Шульган про те, що прокат українофобського фільму «Матч» у Рівному насправді не скасовували. Вона, зокрема, повідомила, що кілька днів тому під час акцій протесту представників громадськості було прийнято рішення не про заборону демонстрації цього фільму, а про перенесення її на інший день. Оскільки, за її словами, від правоохоронців нібито надійшла інформація про те, що хтось із пікетувальників чорнилом має намір зіпсувати дороговартісний кіноекран вартістю 57 тисяч доларів.

«Спільно з керівництвом "Мультиплексу" ми вирішили перенести демонстрацію в інший зал, де екран не настільки дорогий. Проте для другого залу потрібна плівкова копія, якої у дистрибюторів поки що немає. Але вони пообіцяли, що як тільки якийсь з кінозалів в Україні завершить демонстрацію "Матчу", плівку привезуть до нас. Не хочу загадувати, але, можливо, вже цього тижня це питання вирішиться. Тобто ми нічого насправді не скасовували», - зазначила директор кіноцентр.

Натомість, як вважає заступник міського голови Галина Кульчинська, яка вела переговори з адміністрацією кіноцентру, та перекручує зміст домовленостей, оскільки тоді мова не йшла про перенесення демонстрації фільму в інший зал, а про повну його заборону.

За словами Г.Кульчинської, вона втрутилася у цю ситуацію не тому,що прислухалась до порад деяких політичних сил і не тому, що вважає цей фільм антиукраїнським, оскільки сама не бачила його. «А тому, що надто багато негативної інформації про цей фільм, протестів багато в певної частини українського суспільства. І я, як представник влади, а також як член Національної комісії з питань захисту суспільної моралі, вирішила не допустити цього збурення серед громадськості Рівного»,- зазначила заступник міського голови.

Наразі, як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови міської організації Української народної партії Олександр Джигирей, фільм «Матч» у Рівному не демонстрували, а громадськість контролює ситуацію в кіноцентрі.

