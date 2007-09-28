Володимир Гришко представляє новий проект «Світові хіти»

У суботу, 29 вересня, оперний співак, народний артист України Володимир ГРИШКО представить у національному палаці «Україна» свій новий авторський проект «Світові хіти».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив сам В.ГРИШКО.

Як зазначив Маестро, «Світові хіти» – це другий його проект, реалізований цього року. Першу шоу-програму «Обличчя нової опери», за словами співака, мали можливість побачити та почути жителі багатьох міст Україні.

В.ГРИШКО розповів, що на створення проекту «Світові хіти» його надихнув видатний італійський тенор Лучано Паваротті ще півтора роки тому, коли приїжджав до України.

За словами В.ГРИШКА, концерт складатиметься з двох відділень: перше відділення – класичне, друге – естрадне.

У першому відділенні, зазначив артист, співатимуть світові зірки, які приїхали до України на спеціальне запрошення Маестро. Зокрема, це онук видатного італійського оперного співака Енріко Карузо Кармелло КАРУЗО, Маркіта ЛІСТЕР з Америки та Лассе САГЕН з Норвегії.

У другому відділенні, за словами В.ГРИШКА, на сцену вийде грузинська співачка Тамара ГВЕРДЦИТЕЛЛІ.

За словами В.ГРИШКА, унікальність концерту в тому, що виконавці, які в першому відділенні співатимуть класичну оперу, у другому заспівають естрадні пісні.

Несподіванкою концерту буде те, що В.ГРИШКО заспіває разом з відомим артистом-коміком Володимиром ДАНИЛЦЕМ.

Участь у проекті «Світові хіти», за словами Маестро, візьмуть також молоді українські співаки, зокрема, Віктор МЕЛЬНИК, Віктор МОСТИКА, Ганна ДАНИЛЮК, Наталія ВАЛЕВСЬКА та Наталія БУЧИНСЬКА.

У свою чергу, присутній на прес-конференції К.КАРУЗО зазначив, що хоче продемонструвати українській публіці весь досвід, набутий в Італії за 30 років творчої діяльності.

Як зазначив В.ГРИШКО, квитки на суботній концерт коштують від 30 до 400 грн.