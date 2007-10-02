Нікіта Міхалков став претендентом на ”Оскар”

Російська Оськарівська комісія висунула на здобуття премії "Оскар-2008" фільм Нікіти Міхалкова "12"/

Усього комісія розглянула дев`ять кінострічок: "12" Нікіти Міхалкова, "Артистку" Станіслава Говорухіна, "Вовкодава" Миколи Лєбєдєва, "Граффіті" Ігоря Апасяна, "Вантаж 200" Олексія Балабанова, "Вигнання" Андрія Звягінцева, "Нічого особистого" Лариси Саділової, "Прості речі" Олексія Попогребського і "Подорож з домашніми тваринами" Віри Сторожової.

Фільми Міхалкова раніше вже двічі висувалися на "Оскар": "Урга" в 1992 році й "Стомлені сонцем" у 1994 році. Друга стрічка була визнана Американською кіноакадемією кращим іноземним фільмом року.

Згідно з правилами "Оскар", який вручається Американською кіноакадемією, розглядаються тільки фільми, що вийшли в прокат між 1 жовтня 2006 року і 30 вересня 2007 року. З відібраних різними державами фільмів тільки п`ять будуть представлені в номінації "Кращий фільм на іноземній мові".

Lenta.ru