У Києві почали знімати фільм «Іван Сила» про найсильнішого українця

На Київській кіностудії імені Олександра Довженка почалися зйомки стрічки «Іван Сила» – фільму про українського циркового артиста та найсильнішої людини світу свого часу.

Як повідомляє Радіо Свобода, головну роль виконає український атлет Дмитро Халаджі. Продюсери та актори сподіваються, що вихід цього фільму стане початком відродження українського дитячого кінематографу.



Іван Фірцак або, як його називали в афішах, Іван Сила – виходець із Закарпаття. Двадцятирічним він подався на заробітки до Чехословаччини, де дістав славу борця, а потім – циркового артиста. У 1928 році його визнали найсильнішою людиною світу, після чого він повернувся на Батьківщину. Цю історію описав Олександр Гаврош у книжці «Неймовірні пригоди Івана Сили». Книжка, у свою чергу, потрапила на очі актору Віктору Андрієнку, який і вирішив зняти за її мотивами фільм.



«Я так погортав і сказав, що це «Пеппі Довгапанчоха» для українців. Надіслав продюсеру, і той сказав, що це саме те, що потрібно. Потім подзвонили автору і з’ясувалося, що я сам вручав йому приз на «Коронації слова», – розповідає він.



Зніматимуть «Івана Силу» в Ужгороді, Чернівцях, Львові та Києві.



Головну роль виконає чемпіон України, штангіст Дмитро Халаджі. Він також виступає в цирку. Щодо його кандидатури довго не вагалися: як тільки Халаджі з’явився у гримі, стало зрозуміло, що він дуже схожий на молодого Івана Фірцака, каже Віктор Андрієнко. Сам спортсмен вважає, що подібний до свого героя не лише зовні.



Продюсером фільму став Володимир Філіппов. Він вже працював над стрічкою «Той, Хто Пройшов Крізь Вогонь» і вважає, що фільм «Іван Сила» продовжить творення українського героя в сучасному українському кіно. Стрічка про циркового силача, за його словами, також покликана відродити дитячий кінематограф в Україні.



Бюджет фільму склав близько 16 мільйонів гривень. Відшукувати кошти на зйомки не довелося – «Івана Силу» повністю профінансувало Державне агентство з питань кіно.

Фільм «Іван Сила» має з’явитися у прокаті на початку березня наступного року.

