З музею на Теорнопльщині вкрали картини художників-соцреалістів

На Тернопільщині невідомі зловмисники з музею райцентру викрали картини художників-соцреалістів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, крадіжка сталася в ніч з 24 на 25 серпня. Зникнення картин виявили працівники музею, які прийшли після свят на роботу.

Злодії пробралися до приміщення, виламавши вхідні двері. За браком коштів, музейна установа не була обладнана сигналізацією. Злодії вкрали 9 полотен художників 70-80-х років, написаних у стилі соцреалізму.

Зараз правоохоронці з’ясовують в експертів фактичну вартість вкрадених картин.

За фактом крадіжки порушено кримінальну справу за ст. 185. ч. 3 Кримінального кодексу України.

Громадська організація «Український центр розвитку музейної справи» оцінила каталожну вартість зниклих полотен у 60 тис. доларів. При цьому експерти організації зазначають, що аукціонна вартість цих творів мистецтва може сягнути кількох сотень тисяч доларів.