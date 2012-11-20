В Інтернеті з’явилося відео проти скандального законопроекту № 8711

В Інтернеті з’явилось відео під назвою «Україно! Зупини 8711!». Люди з різних країн розповідають про їх занепокоєння ситуацією, що склалась в Україні із прийняттям у першому читанні Закону 8711.

Німці, австрійці, португальці, білоруси, поляки та українці закликають боротись за свої права та запитують: «Хто далі: неповносправні, руді чи люди, які люблять котів?», «Я не з України, але мені не байдуже», «Як держава сміє втручатись у особисте життя кожного?».

Як відомо, законопроект№ 8711, який має офіційну назву «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)» більш відомий широкому загалу під назвою «Закон проти пропаганди гомосексуалізму».

Хоча законопроект офіційно спрямований на захист прав дітей та їх інформаційного простору, практично він обмежує права людей, ізолює ЛГБТ-спільноти, запроваджує цензуру, - зазначають автори відеокліпу. Максимальне покарання за порушення законопроекту – ув’язнення на 5 років.

