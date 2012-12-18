Оксана Цюпа презентує новий різдвяний проект

У четвер 20 грудня в столичному Українському домі (вул Хрещатик 2) відкривається виставка ведмедиків та авторських ляльок «Тедділенд-2012», що триватиме до 23 грудня.

У рамках цієї виставки відома українська художниця-лялькарка Оксана Цюпа презентує свій різдвяний проект «Нова радість стала».



До складу проекту входять 15 текстильних ляльок вертепно-колядного циклу.

Відвідувачі зможуть побачити Трьох царів, Чорноморця, Басаврюка, Козака та інших персонажів цього прадавнього народного дійства.

Роботи Оксани Цюпи перебувають у приватних колекціях України, Європи та Америки.