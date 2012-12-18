Оксана Цюпа презентує новий різдвяний проект
11:47, 18 грудня 2012Культура
1 0
20 грудня у Києві
У четвер 20 грудня в столичному Українському домі (вул Хрещатик 2) відкривається виставка ведмедиків та авторських ляльок «Тедділенд-2012», що триватиме до 23 грудня.
У рамках цієї виставки відома українська художниця-лялькарка Оксана Цюпа презентує свій різдвяний проект «Нова радість стала».
До складу проекту входять 15 текстильних ляльок вертепно-колядного циклу.
Відвідувачі зможуть побачити Трьох царів, Чорноморця, Басаврюка, Козака та інших персонажів цього прадавнього народного дійства.
Роботи Оксани Цюпи перебувають у приватних колекціях України, Європи та Америки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter