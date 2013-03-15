Вийде друком перший каталог автентичних мозаїк Михайлівського залу
17:59, 15 березня 2013Культура
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Зберігаються в Софії Київській
У червні 2013 року вперше вийде друком ілюстрований каталог мозаїк Михайлівського залу Національного заповідника Софія Київська. А протягом весни відбудеться реставрація вищезазначених мозаїк. Вперше за період Незалежності мозаїки будуть реставруватися, а потім колекція видаватиметься мистецьким каталогом, - повідомляє прес-служба заповідника «Софія Київська».
У Михайлівському залі Софійського собору перебуває друга в світі за площею автентична колекція мозаїк. Під час реставрації мозаїки будуть мити від пилу та воску.
Роботи відбудуться за сприяння посольства США.
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