«Київські Лаври» цьогоріч відбудуться в два етапи

16 травня у Києві стартує VIII-й Міжнародний фестиваль поезії «Київські Лаври» - одна з найбільш масштабних й авторитетних літературних подій на пострадянському просторі. Засновником і беззмінним організатором фестивалю є журнал про сучасну культуру «ШО».

Цього року «КЛ» проходитимуть у молодіжному форматі, розрахованому на вікову категорію авторів - до 35-ти років. Мета фестивалю - відкриття і просування сучасних молодих поетів.

16-20 травня «Київські Лаври» представлять кілька десятків проектів, які пройшли конкурсний відбір, оголошений журналом «ШО» - на початку 2013-року.

25-30 травня фестиваль переміститься на майданчики «Книжкового Арсеналу» і продовжить свою роботу з організації поетичних вечорів, круглих столів та відкритих дискусій, присвячених красного письменства.

У програмі «КЛ» - виступи більше сотні авторів з України, Німеччини, Грузії, Ізраїлю, Македонії, Польщі, Росії, США, Білорусі. Разом з поетичної молоддю виступлять і визнані майстри віршування: Тарас Федюк, Олексій Цвєтков, Борис Херсонський, Юрій Винничук, Бахит Кенжеєв, Маріанна Кіяновська, Василь Махно, Сергій Соловйов, Марія Галіна та ін.

У музичній частині фестивалю виступлять: група Захара Прілєпіна «Елефанк» (Росія) і львівська команда « Bubblehead».

- Українські проекти завжди були і будуть основою «Київських Лавр», каже головний редактор журналу «ШО», куратор фестивалю Олександр Кабанов, - Порадив би відвідати «Поетичні бої без правил» - проект Дмитра Лазуткіна - поета, бронзового призера Кубка світу з кікбоксингу і кік-джитсу.

Юрій Винничук, відомий читацької аудиторії, як самобутній прозаїк - запропонував у цьому році провести вечір «Поетичних містифікацій». Олександр Моцар та Олег Коцарев влаштують запальну «Поетичну дискотеку 90-х: Час назад!». Поет Андрій Любка представить зірок української інтернет-поезії, а культутреггер Тетяна Давиденко - вечір, присвячений спокусам: «Хочеться!»… Інтерес до сучасної словесності - не згасає. Сподіваємося, що друга половина травня перетвориться на справжнє свято поезії, - зазначає Кабанов.

Ознайомитися з детальною программою можна на сайті журналу «ШО».