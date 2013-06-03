У Києві відбувається фестиваль молодої режисури імені Леся Курбаса

У Києві на вихідних стартував майже двотижневий театральний марафон - Другий всеукраїнський фестиваль молодої режисури імені Леся Курбаса. Незважаючи на фінансові труднощі, відсутність фестивального бюджету (як такого), на ентузіазмі та творчому завзятті молоді українські режисери все ж представлять у столиці свої роботи.

Фестиваль стартував 1 червня показом на "Вільній сцені" постановки режисера Анастасії Осмяловської "Безхребетність".

На сценах київського Молодого театру, Театру драми і комедії на Лівому березі, в Національному центрі імені Леся Курбаса, а також на "Вільній сцені" покажуть вистави не тільки з Харкова, Донецька, Вінниці, Львова, але і київські прем'єри.

Вистави Курбас-фесту:

4 червня — "Вій. Докудрама" (режисер Олена Самойленко, сцена Центру імені Л.Курбаса).

7 червня — "Тільки ім'я у застиглому повітрі" (режисер Олександра Правосуд, "Новий український театр").

8 червня — "З любов'ю та усілякою мерзотою" (реж. Тетяна Шевченко, Центр імені Л.Курбаса).

16 червня — "Мама Маріца, дружина Колумба" (реж. Євген Худзик, Центр імені Л.Курбаса).

21 червня — "Фрекен Жюлі" (реж. Юлія Першута, "Вільна сцена").

22 червня — "Дві панянки у напрямку Півночі" (реж. Тамара Трунова, Театр драми і комедії); "Білі ночі кохання" (реж. Андрій Попов, "Вільна сцена").

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